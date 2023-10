Traumhafter Lupfer! Cristiano Ronaldo läutet Comeback von Al-Nassr in der AFC Champions League ein

Al-Nassr drehte nach Rückstand groß auf. Cristiano Ronaldo lieferte mit seinem Tor die Initialzündung.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr hat im zweiten Spiel der Vorrunde in der AFC Champions League den zweiten Sieg gefeiert. Starstürmer Cristiano Ronaldo (38) erzielte beim 3:1 gegen den FC Istiklol aus Tadschikistan dabei seinen ersten Treffer in Asiens Königsklasse.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr lag zunächst zurück, Ronaldo erzielte per sehenswertem Lupfer nach gut einer Stunde den Ausgleich. Sein Angriffspartner Anderson Talisca sorgte mit einem Doppelpack für den standesgemäßen Sieg des saudischen Vizemeisters.

WIE GEHT ES WEITER? Am Freitag trifft Al-Nassr, das aktuell eine Siegesserie gestartet hat, in der Saudi Pro League auf Abna.