Bericht: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo lehnten lukrative Werbeangebote aus Saudi-Arabien ab

Saudi-Arabien wollte offenbar die beiden Superstars Messi und Ronaldo für Werbekampagnen gewinnen. Allerdings wurden die Offerten wohl abgelehnt.

Die Starstürmer Lionel Messi ( ) und Cristiano Ronaldo (Juventus) haben wohl lukrative Angebote aus dem Wüstenstaat abgelehnt. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph.

Demnach sei dem 35 Jahre alten Ronaldo eine Offerte über sechs Millionen Euro jährlich unterbreitet worden, wenn er für die Tourismus-Kampagne "Visit Saudi Arabia" als Werbegesicht gedient hätte. Allerdings soll CR7 das Angebot abgelehnt haben.

Saudi Arabien um Imageverbesserung bemüht

Auch Messi (33) habe ein Angebot erhalten, aber ebenfalls keine Bereitschaft signalisiert, für Saudi-Arabien zu werben. Der Staat habe mit den beiden Superstars sein Image aufbessern wollen.

Saudi-Arabien steht seit vielen Jahren wegen der Nicht-Einhaltung von Menschenrechten in der Kritik. Im vergangenen Jahr wurde die spanische Supercopa in Jeddah ausgetragen, was bei vielen Fans für Unmut gesorgt hatte.