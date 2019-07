Cristiano Ronaldo mit Liebeserklärung: "Hoffe, bald nach Madrid zurückzukehren"

Von 2009 bis 2018 spielte Cristiano Ronaldo bei Real in der spanischen Hauptstadt Madrid. Jüngste Aussagen zeigen, wie er das Leben dort genossen hat.

Superstar Cristiano Ronaldo hat bei einer Preisverleihung in Madrid eine Liebeserklärung an die spanische Hauptstadt abgegeben.

"Es hat mir leidgetan, als ich verlassen habe", sagte der Portugiese. "Ich reise viel, aber es gibt wenige Städte wie Madrid. Sie ist einfach besonders. Ich hoffe, bald nach Madrid zurückzukehren."

Wie genau der Angreifer von diesen Satz meinte, ist unklar. Vermutlich spielte er damit nur auf seinen nächsten Besuch in der spanischen Metropole an oder deutete eine Verlagerung seines Wohnortes nach der aktiven Karriere zurück in die Drei-Millionen-Einwohner-Stadt an.

Real-Fans mit Sprechchören für Ronaldo-Rückkehr

Dennoch nutzten einige Zuschauer bei der Preisverleihung diese Aussage dafür, den ebenfalls anwesenden Präsidenten von Real Madrid, Florentino Perez, mit Sprechchören aufzufordern, CR7 zurückzuholen.

Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 bei den Königlichen und gewann mit dem Klub viermal die .