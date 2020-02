Cristiano Ronaldo schwärmt von Kylian Mbappe: "Er ist die Gegenwart und die Zukunft"

Kylian Mbappe ist der Hoffnungsträger von Paris Saint-Germain. Für den Franzosen gibt es Lob vom fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo von hat in höchsten Tönen von PSG-Youngster Kylian Mbappe geschwärmt. "Er ist die Gegenwart und die Zukunft des Weltfußballs", sagte CR7 in einem von der Marca veröffentlichten Videoclip.

Ronaldo, der mit seinen mittlerweile 35 Jahren fünfmal den Ballon d'Or gewonnen hat, wundert es nicht, dass der Offensivspieler von den Ligue-1-Klub mit seinen Toren bereichert. "Er ist ein fantastischer Spieler, sehr schnell und ihm gehören die nächsten Jahre", so der portugiesische Nationalspieler weiter.

Der 21 Jahre alte Mbappe erzielte in der vergangenen Saison ganze 39 Pflichtspieltreffer für die Hauptstädter, in der laufenden Spielzeit steuerte er bereits 24 Tore bei. CR7 dagegen glänzt derzeit als Torjäger für die Alte Dame aus Turin. Nach 24 Pflichtspieltoren im Vorjahr traf er in den zurückliegenden acht Begegnungen von Juventus Turin ganze zwölfmal.