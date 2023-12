Inklusive Statistik von Cristiano Ronaldo! CR7-Kumpel macht sich über Erik ten Hag und Manchester United lustig

United verlor am Samstag bei West Ham und rutschte tiefer in die Krise. Von einem CR7-Kumpel gab es Hohn und Spott.

WAS IST PASSIERT? Der englische Journalist Piers Morgan, der bekanntlich eine gute Beziehung zu Ex-United-Star Cristiano Ronaldo pflegt, hat sich nach dem 0:2 bei West Ham am Samstag spöttisch zur aktuellen Situation von Manchester United und Trainer Erik ten Hag geäußert.

WAS WURDE GESAGT? Auf X (vormals Twitter) machte sich Morgan dabei via geteilter Posts und einiger Kommentare über die kriselnden Red Devils und deren Coach lustig.

Dabei nutzte er auch eine Statistik seines Kumpels Ronaldo: Der Portugiese, der mit einem kritischen Interview über United und ten Hag bei Morgan Ende 2022 seinen Abschied aus Manchester einleitete, hatte in der Saison 2021/22 in 30 Liga-Einsätzen 18 Tore für den englischen Rekordmeister erzielt. Ronaldos Nachfolger Wout Weghorst (vergangene Rückrunde von Burnley ausgeliehen und aktuell in Hoffenheim aktiv) sowie die aktuelle Nummer neun Rasmus Höjlund konnten hingegen in 31 Premier-League-Partien keinen einzigen Treffer beisteuern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zudem teilte Morgan einen Post, in dem ten Hag als "größter Truthahn der diesjährigen Festtage" verspottet wird. Auch, dass United nun erstmals seit 1992 in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen kein Tor erzielt hat, griff Morgan auf: "Ten Hag bricht so viele Rekorde", schrieb er.

Ferner amüsierte sich Morgan noch darüber, dass einige United-Fans bei der Niederlage bei West Ham vorzeitig das Stadion verließen. "Uniteds Anhänger müssen einem leid tun: Sie sehen kein Spiel mehr über die vollen 90 Minuten."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das 0:2 bei West Ham war für United bereits die achte Niederlage in der laufenden Premier-League-Saison. In der Tabelle stehen die Red Devils nach 18 Spieltagen lediglich auf Platz acht, der Rückstand auf Champions-League-Rang vier beträgt bereits acht Punkte.

Zudem war United in der Königsklasse zuletzt als Gruppenletzter bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.