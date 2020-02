Neun Spiele in Folge getroffen! Cristiano Ronaldo stellt Juventus-Rekord ein

Mit einem Jubiläumstor und einer weiteren Bestmarke in seiner rekordträchtigen Karriere hat Superstar Cristiano Ronaldo den italienischen Rekordmeister wieder auf Titelkurs geschossen.

Der portugiesische Europameister traf beim 3:0 (1:0) gegen den AC Florenz doppelt und erzielte im neunten Spiel in Folge mindestens ein Tor. Damit egalisierte der fünfmalige Weltfußballer den Vereinsrekord des Franzosen David Trezeguet aus dem Jahr 2005. Nach 70 Spielen für Juve hat Ronaldo 50 Tore auf dem Konto.

Bei beiden Treffern profitierte der Portugiese vom Videobeweis: Zunächst verwandelte er einen Handelfmeter (40.), dann einen Foulelfmeter (80.) - und brachte Juve eine Woche nach dem 1:2 beim wieder in die Spur. Zudem traf Abwehrspieler Matthijs de Ligt per Kopf (90.+1).

9 - Cristiano #Ronaldo is the first @juventusfc player to have scored in nine successive appearances since David Trezeguet in December 2005. Overwhelming.#JuventusFiorentina #SerieA