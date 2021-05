Cristiano Ronaldo befeuert Spekulationen um Abschied von Juventus Turin: "Habe mein Ziel erreicht"

Spielt Cristiano Ronaldo auch in der kommenden Saison für Juventus Turin? Ein Post auf Instagram lässt Raum für Spekulationen.

Superstar Cristiano Ronaldo hat Spekulationen um seinen Abschied von Juventus Turin mit einem vielsagenden Post auf Instagram befeuert. Dort zog der 36-Jährige Bilanz und formulierte Sätze, die nahelegen, dass er seine Ziele bei der Alten Dame erreicht hat.

"Ich muss alles bewerten, was wir in dieser Saison erreicht haben: im Kollektiv und individuell", schreibt der Portugiese und verweist auf den Triumph im italienischen Supercup, in der Coppa Italia und seine persönlichen Ehrungen als bester Spieler und Torschützenkönig der Serie A.

Cristiano Ronaldo erreicht persönliche Ziele in Italien

"Mit diesen Erfolgen habe ich mein Ziel erreicht, das ich mir zu Beginn meiner Zeit in Italien gesteckt habe: Meisterschaft, Pokal und Supercup gewinnen und zugleich bester Spieler und Top-Torjäger zu werden in diesem Land, das mit so vielen tollen Spielern und großartigen Klubs gespickt ist und seine ganz eigene Fußballkultur hat", schreibt er weiter.

Er erklärte zudem, dass er nicht den Rekorden hinterherjage, sondern die Bestmarken ihm zufallen würden. "Fußball ist ein Mannschaftssport, aber nur individuell hilft man seinem Team, die Ziele zu erreichen. Es geht darum, auf dem Platz mehr zu wollen und abseits des Platzes härter zu arbeiten, weshalb Rekorde unvermeidlich sind. Sie sind eine logische Folge", so Ronaldo.

Zudem sei er stolz darauf, in allen Ländern, in denen er bislang gespielt hat, seine Spuren hinterlassen und den Fans Freude bereitet zu haben. "Dafür arbeite ich, das treibt mich an und dem jage ich bis zum letzten Tag hinterher. Danke an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Wir stehen zusammen", schloss er seine Ausführungen vielsagend ab.

Durch die Last-Minute-Qualifikation von Juventus für die Champions League sind die Chancen auf einen Verbleib Ronaldos in Turin zwar gestiegen, doch nach wie vor ist offen, ob der fünfmalige Weltfußballer auch in der kommenden Saison das Trikot der Bianconeri trägt. Eine Rückkehr zu Manchester United wurde zuletzt als Option genannt.