Juventus Turin: Claudio Marchisio macht sich über Cristiano Ronaldos Freistöße lustig

Cristiano Ronaldo trifft eigentlich aus allen Lagen - außer als Freistoßschütze. Claudio Marchisio hat sich nun etwas darüber lustig gemacht.

Der langjährige Juventus-Profi Claudio Marchisio hat sich auf Twitter über die Freistoßkünste von Bianconeri-Superstar Cristiano Ronaldo lustig gemacht.

A parte le punizioni 😅 negli ultimi 25 metri #CristianoRonaldo fa sempre PAURA!!! #Siuuu #JuveCrotone — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) February 22, 2021

"Abgesehen von seinen Freistößen ist Cristiano Ronaldo in den letzten 25 Metern des Spielfelds immer noch sehr gefährlich", schrieb der Italiener nach Ronaldos Doppelpack im Serie-A-Spiel gegen Crotone.

Der Portugiese hatte dabei zwei Kopfballtreffer erzielt und Juventus so zum 3:0-Erfolg des Favoriten geführt.

Cristiano Ronaldo bei Juventus erst mit einem Freistoßtor

Seit seinem 119-Millionen-Wechsel von Real Madrid zur Alten Dame im Jahr 2018 verwandelte der Portugiese, der zu einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere zu den besten Schützen weltweit gehörte, erst einen Freistoß direkt.

Auch Trainer Andrea Pirlo, einst selbst ein begnadeter Freistoßschütze, weiß um die Durststrecke seines Topspielers. Er sagte zum Thema CR7 und die ruhenden Bälle vor dem Crotone-Spiel: "Freistöße sind ein wichtiges Element. Sie können Spiele entscheiden, vor allem gegen Gegner, die tief stehen."

"Ronaldo trainiert gut und macht Fortschritte. Er ist entspannt und zuversichtlich, dass er bald wieder einen Freistoß verwandeln wird", so Pirlo weiter.

Auch ohne Erfolg bei ruhenden Bällen kann Ronaldo in der laufenden Saison wieder eine starke Quote vorweisen: In 28 Pflichtspielen gelangen ihm bislang 25 Tore und drei Vorlagen.