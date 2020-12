Cristiano Ronaldo bei den Globe Soccer Awards zum besten Spieler des Jahrhunderts gekürt

Cristiano Ronaldo vom italienischen Rekordmeister ist bei den Globe Soccer Awards als bester Spieler des Jahrhunderts (2001-2020) ausgezeichnet worden und konnte sich damit gegen seinen ewigen Konkurrenten Lionel Messi ( ) durchsetzen.

"Es ist ein Vergnügen, Titel zu gewinnen", sagte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner bei der Veranstaltung und betonte: "Es ist nicht einfach, über viele Jahre an der Spitze zu stehen. Ich bin sehr stolz, aber ohne ein Team, tolle Trainer und Vereine ist sowas nicht möglich."

Nach der Verleihung äußerte Ronaldo seine Freude auch auf Twitter: "Ich könnte über die heutige Auszeichnung nicht glücklicher sein! Da ich dabei bin, meine 20. Saison als Profifußballer zu feiern, ist der Globe Soccer Player Of The Century eine Anerkennung, die ich mit viel Freude und Stolz entgegennehme", so der 35-Jährige.

Couldn’t be happier with tonight’s award! As I’m about to celebrate my 20th year as a professional footballer, Globe Soccer Player Of The Century is a recognition that I receive with so much joy and pride! @Globe_Soccer #globesoccer pic.twitter.com/sAIl3V8ezz