Cristiano Ronaldo gewinnt 15 MILLIONEN neue Follower bei Instagram in 30 Tagen, Zahlen von Lionel Messi und Kylian Mbappé sinken

Cristiano Ronaldo hat bei Instagram in den letzten 30 Tagen mächtig zugelegt, während die PSG-Stars Lionel Messi und Kylian Mbappé straucheln.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat mittlerweile 564 Millionen Follower auf Instagram. Der portugiesische Superstar bleibt damit die absolute Nummer eins in dem sozialen Netzwerk, das Meta gehört. Ronaldos Stern bei Instagram steigt also weiter, auch wenn der fünfmalige Sieger des Ballon d'Or mittlerweile in Saudi Arabien kickt.

Im letzten Monat war Ronaldo dabei aber nicht der Star, der die meisten Follower bei Instagram dazugewonnen hat – laut Lottery Texts gelang dies der Sängerin und Schauspielerin Senela Gomez. Die globale Anziehungskraft von CR7 ist dennoch unübersehbar.

Star Beruf Follower (in Mio) Follower gewonnen Selena Gomez Sängerin/Schauspielerin 401 22.405.110 Cristiano Ronaldo Fußballer 564 15.079.650 Dwayne Johnson Schauspieler 370 5.193.150

WAS IST DER HINTERGRUND? Während Ronaldo also den Wert seiner Marke weiter nach oben schraubt, hat bei seinem Dauerrivalen Lionel Messi ein Abwärtstrend eingesetzt. Der Argentinier büßte in den vergangenen 30 Tagen 570.000 Follower ein. Seine Probleme bei Paris Saint-Germain und die ungeklärte Zukunft dürften dazu beigetragen haben. Messi steht nun bei 443 Millionen Followern.

Star Beruf Follower (in Mio) Follower verloren Kylie Jenner Medien-Persönlichkeit 382 806.219 Lionel Messi Fußballer 443 577.653 Khaby Lame Medien-Persönlichkeit 79 476.070

Messis PSG-Mitspieler Kylian Mbappe verlor 250.000 Follower und steht nun bei 101 Millionen insgesamt. Perspektivisch dürfte der Franzose aber noch deutlich zulegen, sollte er, wie erwartet, das Erbe von Messi und Ronaldo als bester Spieler der Welt antreten.