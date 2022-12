Portugal: Freundin von Cristiano Ronaldo wütet nach WM-Aus gegen Trainer Fernando Santos

Cristiano Ronaldo ist bei seiner letzten WM mit Portugal im Viertelfinale ausgeschieden. Seine Freundin kritisierte hinterher den Trainer.

WAS IST PASSIERT? Die Tränen von Cristiano Ronaldo nach dem Ausscheiden gegen Marokko am Samstag werden noch einige Nachspiele haben. Das dürfte so sicher sein wie das Amen in der Kirche. Ein Auftakt ist ohnehin schon gemacht - und zwar von Ronaldos Freundin.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die heißt Georgina Rodriguez, ist 28 Jahre alt und freilich bei Instagram aktiv. Dort hat sie nun ihre Sicht der Dinge zum erneuten Bankplatz ihres Lebensgefährten geschildert. Portugals Coach Fernando Santos, dessen Zukunft fraglich ist, kommt bei ihrem Rant nicht gerade gut weg.

WAS WURDE GESAGT? "Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden. Der Freund, für den du so viele Worte der Bewunderung und des Respekts übrig hast", wandte sich die Argentinierin zunächst an Ronaldo selbst. "Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät. Man sollte den besten Spieler der Welt und damit die mächtigste Waffe, die man hat, nicht unterschätzen. Man sollte sich für niemanden einsetzen, der es nicht verdient hat. Heute haben wir nicht verloren, sondern gelernt. Wir bewundern dich."

WIE GEHT ES WEITER? Für Ronaldo war es die letzte WM seiner Karriere. Ob der 37-jährige Stürmerstar nach dem bitteren Aus im portugiesischen Nationalteam weiter macht, ist ebenso offen wie die Zukunft von Trainer Santos.