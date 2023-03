Cristiano Ronaldo schickt wohl Flugzeug voller Hilfsgüter in die Erdbebenregion in der Türkei und Syrien

CR7 unterstützt die Opfer des schweren Erdbebens mit einer ganzen Flugzeugladung voller Hilfsgüter.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo unterstützt die Opfer der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Der Superstar von Al-Nassr schickte nach Angaben der Daily Mail ein Flugzeug voller Hilfsgüter in die betroffene Region.

An Bord der Maschine sollen Zelte, Nahrungsmittel für Erwachsene und Babys, Kissen, Decken, Betten, Milch und medizinisches Material gewesen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor knapp vier Wochen hatte ein schweres Erdbeben die Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben, rund 20 Millionen Menschen sollen direkt von den Folgen betroffen sein.

Ronaldo hatte bereits vor einigen Tagen indirekt geholfen, indem sein ehemaliger Juventus-Mitspieler Merih Demiral ein signiertes Trikot des mehrfachen Weltfußballers für den guten Zweck versteigerte.

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Laut der Daily Mail erhoffen sich die Türkei und Syrien von Ronaldos Initiative eine Signalwirkung. Auch andere Sportler und Prominente sollen dem Beispiel des Portugiesen folgen.