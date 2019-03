Cristiano Ronaldo droht Ausfall für das Champions-League-Duell gegen Ajax

Ronaldo begann nach seiner Verletzung am Donnerstag sein Regenerationsprogramm. Im schlimmsten Fall könnte er sogar das Ajax-Spiel verpassen.

Superstar Cristiano Ronaldo wird die nächsten beiden Spiele von in der am Samstag gegen den und am Dienstag gegen verpassen. Zudem ist auch ein Einsatz im Viertelfinalhinspiel der am 10. April gegen noch fraglich.

Ronaldo war am Mittwochabend nach der Länderspielpause nach Turin zurückgekehrt und begann am Donnerstag mit der Physiotherapie nach seiner Verletzung, die er sich im Spiel von gegen am Montag zugezogen hatte. Dies gab der Klub in einem Statement bekannt.

Juve: Ronaldo verletzte sich bei Länderspiel mit Portugal

CR7 musste mit einer Verletzung am Beugemuskel bereits nach 30 Minuten ausgewechselt werden und hatte sich im Anschluss an die Partie noch optimistisch gezeigt: "Ich kenne meinen Körper und bin nicht besorgt. Ich bin ruhig, denn ich weiß, dass ich in maximal zwei Wochen wieder in Ordnung sein werde."

Über den genauen Zeitplan von Ronaldos Regeneration ist bislang aber noch nichts Offizielles bekannt, wobei weitere Untersuchungen erst am kommenden Montag stattfinden sollen. Im Idealfall ist der 34-Jährige am 6. April im Liga-Duell gegen den wieder einsetzbar und könnte damit auch vier Tage später in der Königsklasse auflaufen.