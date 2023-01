Cristiano Ronaldo (CR7) vs. Lionel Messi heute live im STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung zu PSG vs. All-Star-Team Saudi-Arabien?

Früher war es einfach: Wenn Cristiano Ronaldo und Lionel Messi aufeinandertrafen, schaute die Welt zu. Doch wo läuft das heutige Spiel?

Cristiano Ronaldo spielt heute aller Voraussicht nach gegen Lionel Messi - und das will sich natürlich kein Fußball-Fan entgehen lassen. CR7 tritt erstmals in seiner neuen Fußballheimat Saudi-Arabien an und trifft auf den frischgebackenen Weltmeister aus Argentinien. Was kann es Schöneres geben? Nicht viel.

Noch schöner wäre es nur, wenn man das Duell aus der Wüste auch bei uns im TV oder LIVE-STREAM sehen könnte. Wir klären in diesem Artikel, ob das möglich ist!

Warum spielen Cristiano Ronaldo (CR7) und Lionel Messi heute gegeneinander?

Cristiano Ronaldo hat Anfang Januar seinen Zwei-Jahres-Vertrag bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unterschrieben und Lionel Messi spielt im zweiten Jahr für Paris Saint-Germain. Wie kommt es nun, dass die beiden sich erneut auf dem grünen Rasen gegenüberstehen?

Grund dafür ist ein Kurztrip, den PSG unternimmt und der die Franzosen erst nach Katar, wo die Klub-Eigentümer zu Hause sind, und dann nach Saudi-Arabien führt. Dort bestreitet PSG in der Hauptstadt Riad ein Testspiel gegen eine All-Star-Auswahl der heimischen Liga, in der aber nur Spieler von Al-Nassr und Al-Hilal stehen. Und CR7 ist nun mal der neue Superstar bei Al-Nassr.

(C)Getty images

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal - die Daten zum Spiel heute

Duell PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal Datum 19. Januar Uhrzeit 18 Uhr (MEZ) Stadion König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien)

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen CR7 und Messi heute im TV und LIVE-STREAM?

Damit ist geklärt, warum Cristiano Ronaldo und Lionel Messi heute mit ihren Teams gegeneinander antreten und wo und wann das Ganze stattfindet. Die entscheidende Frage für alle Fans lautet aber nun: Wo kann man die 90 Minuten aus Riad live sehen? Egal, ob im TV oder LIVE-STREAM.

Die Antwort auf diese Frage ist nicht ganz eindeutig, aber die Chancen stehen gut, dass es mit einer LIVE-Übertragung klappt, die man sich auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansehen kann.

Eine Option könnte der Anbieter Shahid sein, der die weltweiten Übertragungsrechte an der Saudi Pro League hält und der alle Spiele der Liga und des nationalen Pokalwettbewerbs zeigt. Bei Shahid können Fans analog zu den bekannten Streamingdiensten ein Abo abschließen. Das Monatsabo kostet dabei 12,99 Euro, im Jahresabo werden 119,99 Euro fällig. Hier geht's zur Homepage von Shahid. Ob das Testspiel im Shahid-Programm ist, ist noch nicht klar, da es ja nicht zu den Liga- und Pokalrechten des Anbieters gehört.

Die wohl bessere und auch günstigere Alternative dürfte PSG anbieten. Denn der französische Meister hat angekündigt, dass er das Duell LIVE streamen will. Dabei nutzt der Klub den vereinseigenen Sender PSG TV, wobei noch nicht klar ist, ob das Spiel kostenlos oder nur im Rahmen eines Premium-Abos zu sehen ist. Ein Monatsabo kostet in diesem Fall 1,99 Euro. Auch auf seiner Facebook-Seite bietet PSG das Spiel an.

Allerdings haben die Pariser auch einen STREAM auf ihren Social-Media-Kanälen vorgesehen, sodass wahrscheinlich die Chance besteht, die 90 Minuten aus Riad auf dem Youtube-Kanal von PSG bewundern zu können.

Darüber hinaus bietet OneFootball einen kostenpflichtigen Livestream gegen eine einmalige Bezahlung an.