"Ich brauche Ronaldo nicht": CR7-Fan Piers Morgan trollt Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag

Nach der 3:4-Niederlage von Manchester United in Kopenhagen konnte sich der bekennende CR7-Fan Piers Morgan nicht zurückhalten.

WAS IST PASSIERT? Der englische TV-Journalist Piers Morgan hat Erik ten Hag, Teammanager von Manchester United, nach der 3:4-Niederlage der Red Devils in der Champions League beim FC Kopenhagen getrollt.

"Ich brauche Ronaldo nicht", schrieb er zu einem Foto, das ten Hag mit hängendem Kopf zeigt, in Anführungszeichen und legte damit diese Worte dem Niederländer in den Mund.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Ten Hag war mit Cristiano Ronaldo während der gemeinsamen Zeit in Manchester mehrfach aneinander geraten und hatte schließlich für den CR7-Abschied in Richtung Saudi-Arabien gesorgt.

Morgan ist ein bekennender Ronaldo-Fan. Er ließ im Herbst 2022 den Superstar in einem ausführlichen Interview zu Wort kommen, mit den kritischen Aussagen des Portugiesen begann für ihn der Anfang vom Ende bei den Red Devils.

Seit Ronaldos Abschied aus England kommentiert Morgan gerne United-Niederlagen, indem er den Coach direkt attackiert. So wie nach der 0:7-Pleite in Liverpool in der vergangenen Saison, als er alte Ten-Hag-Zitate herauskramte, um seinen Spott loszuwerden.