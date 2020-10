Cristiano Ronaldo wohl erneut positiv auf Covid-19 getestet: Juve-Stürmer verpasst Duell gegen Lionel Messi

Offenbar ist Cristiano Ronaldo erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er würde Juventus dann gegen Barca in der CL fehlen.

Cristiano Ronaldo ist offenbar erneut positiv auf Covid-19 getestet worden und hat seine Infektion mit dem Virus demnach noch nicht überwunden. Das berichten mehrere italienische und spanische Medien übereinstimmend.

Somit verpasst der 35-Jährige das Duell mit gegen Rivale Lionel Messi vom in der (Mi. 28. Oktober, 21 Uhr live bei DAZN).

Juventus: Cristiano Ronaldo fehlte schon bei CL-Auftakt gegen Kiew

Die Regelung der UEFA sieht vor, dass jeder Spieler spätestens sieben Tage vor dem nächsten Spiel ein negatives Testergebnis vorzuweisen hat. Der portugiesische Stürmerstar hatte bereits ein Spiel in der , das erste Champions-League-Spiel gegen (2:0) sowie die Partie in der gegen Crotone (1:1) verpasst.

Ronaldo, der trotz seiner Coronaerkrankung zuletzt in der häuslichen Quarantäne offenbar keine Symptome aufwies, traf zuletzt in der Saison 2010/11 auf Messi in der Königsklasse. Somit müssen sich die Fans wohl bis zum Rückspiel am 8. Dezember im Camp Nou gedulden.