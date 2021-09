Cristiano Ronaldo: Vom Benfica-Fan über Sporting zur Weltkarriere

Bei Sporting startete Cristiano Ronaldo einst seine große Karriere. Als kleines Kind war er allerdings vom anderen Klub aus Lissabon ein Fan.

HINTERGRUND

Bei der Frage, bei welchem Verein der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo seine Karriere beenden könnte, fällt immer wieder der Name Sporting.

Wenig verwunderlich, denn beim Klub aus Lissabon startete der Portugiese einst seine Weltkarriere mit den späteren Stationen Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und nun erneut United.

Was viele nicht wissen: Ronaldo war als Kind zunächst Anhänger von Sportings Stadtrivale Benfica. "Als ich sehr jung war, war ich Fan von Benfica", verriet er einst United Review. "Aber mit meinem Wechsel in die Sporting-Akademie wurden sie zu meinem Klub. Ich habe dort viele Jahre verbracht und bin dem Verein sehr dankbar, darum haben sie meine Unterstützung."

Cristiano Ronaldo kam mit 12 Jahre zu Sporting

Nach einem dreitägigen Probetraining wurde der Angreifer 1997 im Alter von 12 Jahren dort aufgenommen. Im September 2002 feierte er sein Debüt in der Profimannschaft. Relativ schnell zeigten Klubs wie Liverpool, Arsenal, Barca oder Juventus Turin Interesse.

Entscheidend für seinen Wechsel zu Manchester United war letztlich ein Testspiel zwischen den beiden Klubs, bei dem Ronaldo groß aufspielte. "Es war das erste Spiel im neuen Stadion von Sporting. Ich erinnere mich noch genau daran, als wäre es erst heute gewesen", sagte der heute 36-Jährige in der DAZN-Originals-Serie "The Making Of" über das Spiel, das den Grundstein für seine Weltkarriere legte. "Ich war glücklich. Ich würde gegen eine der besten Mannschaften der Welt spielen - und es wurde spektakulär."

CR7 erwischte einen Sahnetag. Mal um mal vernaschte der Junge mit den blonden Strähnchen die großen Namen in Uniteds Defensive. Die Red Devils seien schon vor der Partie interessiert gewesen, verriet Ronaldo: "Das Spiel war wie die Kirsche auf der Torte. Ich spielte gut, ich glänzte und das rief nur noch größeres Interesse hervor."

Uniteds damaliger Trainer Sir Alex Ferguson habe direkt nach Schlusspfiff den Kontakt zu ihm gesucht. Ein Sporting-Verantwortlicher teilte dem damaligen Juwel mit, "dass Ferguson mit mir reden wolle." Nur sechs Tage später wechselte Ronaldo schließlich für 19 Millionen Euro Ablöse zum Premier-League-Klub.

Dass Ronaldo durchaus offen für eine Rückkehr zu ehemaligen Vereinen ist, zeigte er jüngst mit dem Wechsel zurück nach Manchester. Bei Sporting werden sich die Fans seitdem wohl ähnliche Hoffnungen machen.