Cristiano Ronaldo bestätigt: War nur "einen Schritt" von Wechsel zu Arsenal entfernt

2003 wechselte Cristiano Ronaldo von Sporting zu Manchester United und startete seine Weltkarriere. Beinahe wäre er damals bei Arsenal gelandet.

Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo hat bestätigt, dass er 2003 statt zu beinahe zum Premier-League-Konkurrenten gewechselt wäre. Ex-Gunners-Trainer Arsene Wenger hatte das einst bereits verraten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Es stimmt. Natürlich stimmt es", sagte Ronaldo nun in einem Interview mit ITV und führte aus: "Ich war sehr nah dran. Nur einen Schritt davon entfernt. Ernsthaft."

Cristiano Ronaldo: "Arsenal ist ein fantastischer Klub"

Der damals 18-jährige Portugiese verließ seinerzeit dann doch für 19 Millionen Euro Ablöse in Richtung Manchester. Arsenal gefalle ihm dennoch bis heute: "Ich schätze, was Arsenal für mich getan hat, vor allem Arsene Wenger. Im Fußball weiß man aber nie, wo man landet. Im Leben ist das eben so. Aber Arsenal ist ein fantastischer Klub", so der heute 34-jährige Angreifer.

Bei United verbrachte der fünfmalige Weltfußballer sechs Jahre, ehe er 2009 zu wechselte und mit den Königlichen insgesamt viermal die gewann. Im Sommer 2018 wechselte Ronaldo für 117 Millionen Euro zu Juventus, wo er bis 2022 unter Vertrag steht.