Dani Alves über Cristiano Ronaldo: "Dieser Bastard lässt dich nicht durchatmen"

Alves und CR7 standen sich unter anderem in zahlreichen Clasicos gegenüber. Der Brasilianer ist beeindruckt von dem mehrfachen Weltfußballer.

Dani Alves (39) hat sich voll des Lobes zu Cristiano Ronaldo (37) geäußert. Der Rechtsverteidiger vom mexikanischen Spitzenklub PUMAS hat während seiner erfolgreichen Zeit in Europa zahlreiche Duelle mit dem Superstar von Manchester United ausgefochten und dieser ist ihm als stärkster Gegenspieler seiner Laufbahn in Erinnerung geblieben.

Auf die Frage nach seinem besten Kontrahenten sagte Alves in einem Interview mit der Marca: "Cristiano Ronaldo. Dieser Bastard lässt dich nicht für eine Sekunde durchatmen. Ich habe es gegen ihn nicht allzu schlecht gemacht, aber es ist schwierig. Er ist eine Tormaschine."

Dani Alves und Cristiano Ronaldo spielten für Barcelona und Real Madrid

Alves spielte jahrelang beim FC Barcelona, während Ronaldo zu jener Zeit den Erzrivalen Real Madrid anführte. Nach 28 Titeln mit den Blaugrana verließ Alves Katalonien und spielte noch für Juventus, PSG und Sao Paulo, ehe er in der vergangenen Saison kurz zu Barça zurückkehrte.

Ronaldo verließ Real 2018 und nach drei Jahren heuerte er bei ManUnited an. Für die Red Devils erzielte der Rekordtorschütze der Blancos am Donnerstagabend in der Europa League seinen ersten Saisontreffer.