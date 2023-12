Cristiano Ronaldo knackt 50-Tore-Marke im Kalenderjahr 2023 bei Al-Nassr-Erfolg: "Ein paar gehen noch"

Am Montag erzielte der Portugiese im Pokalwettbewerb sein 50. Tor im Kalenderjahr 2023. Anschließend meldete er sich zu Wort.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat sein 50. Tor im Kalenderjahr 2023 erzielt. In der 74. Minute vollendete der 38-Jährige nach einem Doppelpass mit dem Portugiesen Otavio aus rund zehn Metern zum 4:1 gegen Al-Shabab. In der 82. Minute wurde er mit Standing Ovations ausgewechselt, Al-Nassr gewann das Pokalspiel am Ende mit 5:2.

WAS WURDE GESAGT? Auf Instagram postete der Superstar nach dem Spiel: "Ein großartiger Sieg, ich freue mich sehr über mein 50. Tor im Jahr 2023, dank der nimmermüden Unterstützung meiner Teamkollegen, den Fans und meiner Familie. Ein paar Tore gehen dieses Jahr noch."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit seinem 40. Tor für Al-Nassr machte Ronaldo die 50 perfekt, zehn weitere hatte er für die portugiesische Nationalmannschaft erzielt.

Es war das insgesamt achte Mal, dass er mindestens 50 Treffer in einem Kalenderjahr erzielen konnte. Diese Marke wird nur von seinem langjährigen Rivalen Lionel Messi übertroffen, der das Kunststück in seiner Karriere neunmal fertigbrachte.

Durch den Sieg qualifizierte sich Al-Nassr im King Cup im zweiten Jahr in Folge für das Halbfinale, dort war in der vergangenen Saison Endstation gegen Al-Wehda.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der fünfmalige Ballon-d'Or-Gewinner hat im Jahr 2023 noch drei Spiele vor sich. Zunächst geht es am Freitag, 22. Dezember, in der Liga gegen Al-Ettifaq unter Trainer Steven Gerrard.