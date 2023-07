CR7-Klub Al Nassr holt wohl prominente Verstärkung

Cristiano Ronaldo bekommt bei seinem saudi-arabischen Arbeitgeber offenbar prominente Verstärkung.

WAS IST PASSIERT? Marcelo Brozovic steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Al Nassr, dem saudi-arabischen Klub von Cristiano Ronaldo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano absolvierte der 30-jährige Kroate am Freitag seinen Medizincheck. Sein bisheriger Klub Inter Mailand soll eine Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro kassieren, sein neues Jahresgehalt bei 35 Millionen Euro liegen.

Brozovic spielte acht Jahre lang für Inter. Anfang Juni verlor er mit dem italienischen Top-Klub das Champions-League-Finale gegen Manchester City.

