Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Sender, Übertragung, Anstoß

In der WM-Vorrunde treffen heute Costa Rica und Deutschland aufeinander. Welcher Sender ist für die Übertragung verantwortlich, und wann ist Anstoß?

Für die deutsche Nationalmannschaft steht mit dem WM-Spiel gegen Costa Rica ein enorm wichtiges Duell an. Nach zwei absolvierten Partien in Gruppe E belegt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick den vierten Platz, hat das Weiterkommen aber nach wie vor in der eigenen Hand. Welcher Sender überträgt das abschließende Vorrundenspiel der DFB-Auswahl in TV und LIVE-STREAM, wann startet die Übertragung und wann erfolgt der Anstoß? GOAL klärt auf.

Die Highlights aller 64 WM-Spiele bei DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Durch das 1:1 gegen Spanien und den Sieg von Costa Rica über Japan (1:0) hat Deutschland das Erreichen des Achtelfinals bei der Weltmeisterschaft 2022 in der eigenen Hand. Die engagierte Vorstellung am Sonntag gegen die Iberer, die Werder-Angreifer Niclas Füllkrug mit seinem Ausgleichstreffer in der 83. Minute belohnte, sorgt vor dem entscheidenden Spiel für Hoffnung im deutschen Quartier.

"Wir haben gegen einen Topfavoriten 1:1 gespielt. Wir hätten gerne gewonnen, aber mehr raushauen als wir können, können wir halt nicht. Wir brauchen nicht mehr zu viel über das Japan-Spiel sprechen. Wir haben jetzt einen Punkt und die Aufgabe, Costa Rica zu schlagen", fasste Bayern-Star Thomas Müller im Anschluss an die Begegnung die Ausgangslage zusammen.

Aber welcher Sender ist für die Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM zuständig und wann erfolgt der Anstoß? GOAL hat für Euch recherchiert.

Costa Rica und Deutschland stehen sich heute in der WM-Vorrunde gegenüber. GOAL hat Infos zu Sender, Übertragung und Anstoß gesammelt.

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Datum, Gruppe, Stadion - Infos zur WM-Partie

Paarung: Costa Rica vs. Deutschland

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Vorrunde (Gruppe E)

Datum: 1. Dezember 2022 (heute)

Stadion: Al-Bayt Stadium

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Wann erfolgt der Anstoß?

Anders als noch an den ersten beiden WM-Spieltagen werden die abschließenden Spiele der jeweiligen Gruppen parallel ausgetragen. Der Anstoß bei Deutschland gegen Costa Rica erfolgt also zu derselben Zeit wie bei der Partie Japan gegen Spanien.

Beide Begegnungen beginnen am heutigen Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Im Free-TV könnt Ihr allerdings nur das DFB-Spiel verfolgen.

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Welcher Sender überträgt das WM-Spiel?

Dort zeigt die ARD die Partie live. Der öffentlich-rechtliche TV-Sender stellt zudem auch einen kostenfreien LIVE-STREAM im Internet bereit, diesen findet Ihr unter sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek-App. Die Übertragung startet mit der Vorberichterstattung um 18.30 Uhr.

Zudem zeigt auch MagentaTV Deutschland vs. Costa Rica. Um Zugriff zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Im Anschluss könnt Ihr zudem auch das Parallelspiel zwischen Japan und Spanien bei MagentaTV verfolgen. Das Duell der deutschen Gruppengegner ist eines von 16 Spielen, das der Streamingdienst der Telekom exklusiv überträgt.

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Der Zwischenstand in Gruppe E vor dem dritten Spieltag

1. Spanien 4 Punkte 8:1 Tore 2. Japan 3 Punkte 2:2 Tore 3. Costa Rica 3 Punkte 1:7 Tore 4. Deutschland 1 Punkt 2:3 Tore

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: Highlights und LIVE-TICKER zur WM-Partie

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Begegnung bei den übertragenden Anbietern. Weiterhin könnt Ihr die kurzen Clips auch auf der ZDF-Website sowie bei DAZN sehen.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER zu Costa Rica gegen Deutschland stellt Euch GOAL zur Verfügung.

Costa Rica vs. Deutschland heute im TV und LIVE-STREAM: ARD und MagentaTV zeigen Gruppenspiel - Übersicht zur Übertragung