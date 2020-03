Coronavirus: Spanischer Fußballtrainer Francisco Garcia stirbt mit 21 Jahren

In ist der 21 Jahre alte Juniorentrainer Francisco Garcia ist am Sonntag an den Folgen des Coronavirus gestorben. Der Coach, der das Jugendteam von Atletico Portada Alta in der Nähe Malagas betreute, ist der fünfte und gleichzeitig jüngste Todesfall an der vom Coronavirus hervorgerufenen Lungenkrankheit Covid-19 in der Region.

"Wir möchten der Familie, Freunden und Angehörigen unseres Trainers Francisco Garcia, der uns bedauerlicherweise heute verlassen hat, unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Wir werden dich niemals vergessen. Ruhe in Frieden, Phänomen. Leb' wohl", schrieb Atletico Portada Alta in einem offiziellen Statement auf seinem Instagram-Kanal.

Auch der spanische Zweitligist FC Malaga drückte seine Anteilnahme aus. "Der Klub drückt Atletico Portada Alta sein tiefstes Mitgefühl für den Verlust von Francisco Garcia aus und ist in Gedanken bei Familie und Freunden. Zusammen müssen wir Covid-19 stoppen", posteten die Andalusier auf Twitter.

The Club expresses deepest condolences to @AtlPortadaAlta for the loss of one of their coaches, Francisco García, and sends sympathies to family and friends.



Together we must stop #COVIDー19.



RIP