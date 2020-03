Coronavirus: Napoli-Profis machen wegen Quarantäne in Italien Hamsterkäufe

Italiens Regierung hat drastische Maßnahmen ergriffen und das Land zur Sperrzone erklärt. Nun decken sich auch die Profis mit Lebensmitteln ein.

Nachdem die italienische Regierung ganz zur Sperrzone erklärt und die Reisefreiheit gestoppt hat, haben Profis des nachts offene Supermärkte in der Gegend aufgesucht, um sich durch Hamsterkäufe mit Lebensmitteln für die Quarantäne einzudecken.

Neapel-Fans fotografierten Kicker wie Stammtorhüter David Ospina, Mittelstürmer Fernando Llorente und der Außenstürmer Jose Maria Callejon in der Warteschlange mit dem Einkaufwagen vor dem Supermarkt-Eingang. Verunsicherte Italiener haben in der Nacht die offene Supermärkte gestürmt.

bis zum 3. April ausgesetzt

In Palermo musste die Polizei eingreifen, um Handgreiflichkeiten zwischen verärgerten Kunden in der Warteschlange vor einem Supermarkt zu verhindern. Daraufhin kündigte die Regierung an, dass es keine Engpässe bei der Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren gebe.

Fernando Llorente, José María Callejón y David Ospina fueron pillados anoche saliendo a comprar a un Carrefour 24H de Nápoles ante la recomendación del Gobierno de quedarse en casa. #RestateACasa pic.twitter.com/mry9Cw79ZG — Soy Calcio (@SoyCalcio_) March 10, 2020

Alle Sportveranstaltungen, darunter die Serie A, wurden aufgrund der Coronavirus-Epidemie bis zum 3. April ausgesetzt. Italien ist das am schwersten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land in Europa. Dort gab es bislang mehr als 9000 Ansteckungsfälle, mehr als 460 Menschen starben.