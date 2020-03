Coronavirus - Mason Mount verärgert Chelsea: Fußball im Park anstatt verordneter Quarantäne

Nach der Infektion von Hudson-Odoi sollten sich die Chelsea-Spieler in Selbstisolation begeben, nun wurde Mason Mount beim Fußballspielen gesichtet.

Mason Mount hat gegen die vom aufgestellten Maßnahmen zur Ausbreitung des Coronavirus verstoßen. Anstatt in häuslicher Quarantäne wurde der 21-Jährige am Sonntag in einem Fußballzentrum gesichtet. Das berichtet der englische Mirror.

Nachdem Callum Hudson-Odoi am Donnerstag positiv auf COVID-19 getestet worden war, hatte Chelsea seine Spieler angewiesen, sich zunächst in Selbstisolation zu begeben. Zuvor hatte sich bereits Arsenal-Trainer Mikel Arteta mit dem Virus infiziert. Die Premier League verständigte sich deshalb darauf, zunächst für zwei Wochen zu pausieren.

Mount beim Fußballspielen mit West Hams Rice gesichtet

An die vom Verein getroffenen Maßnahmen hat sich Mount aber offenbar nicht gehalten, stattdessen wurde der Mittelfeldspieler gemeinsam mit seinem Kumpel Declan Rice von beim Fußballspielen abgelichtet. Dem Bericht zufolge erinnerte ihn ein Chelsea-Sprecher deshalb danach an seine Verantwortung.

Mehr Teams

Inwiefern Mount vom Verein mit einer Strafe belegt werden könnte, ist bisher allerdings noch offen. Rice muss dagegen nicht mit einer disziplinarischen Maßnahme rechnen: Er steht bisher nicht unter häuslicher Quarantäne. Sein Verein betonte deshalb auf Nachfrage des Mirror, dass sich der 21-Jährige nicht falsch verhalten habe.