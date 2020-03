Europa League: Spiele in Sevilla und Mailand abgesagt

Die UEFA hat die für Donnerstag geplanten Europa-League-Spiele zwischen dem und der sowie zwischen und dem abgesagt. Grund sind die in der Folge der Coronakrise drastisch verschärften Reisebestimmungen zwischen und . Weitere Informationen zur Austragung der Begegnungen werde es "zu gegebener Zeit" geben, teilte die Europäische Fußball-Union mit.



🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC