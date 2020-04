Wegen Corona: Kein Auf- und Abstieg in den nächsten fünf Jahren in Mexiko

Der mexikanische Fußball zieht aus der Corona-Pandemie drastische Konsequenzen. In den nächsten Jahren soll der Auf- und Abstieg ausgesetzt werden.

Die mexikanische Liga hat aus der Coronakrise langfristige Konsequenzen gezogen. Wie der Verband am Sonntag nach einer Telefonkonferenz mitteilte, wird es in den nächsten fünf Jahren weder Ab- noch Aufsteiger in den höchsten beiden Ligen geben.

Mit der Aussetzung der Auf- und Abstiegsregelung sollen die durch die Krise geschwächten Vereine finanziell entlastet werden, indem ihnen etwas der Erfolgsdruck genommen wird.

Liga MX kämpft schon lange mit finanziellen Schwierigkeiten

Bereits in den letzten Spielzeiten weit vor Ausbruch der Coronakrise waren die TV- und Sponsoringeinnahmen der mexikanischen Klubs immer weiter gesunken, durch die derzeitige Spielunterbrechung fehlen nun auch eingeplante Ticketeinnahmen.

Mehr Teams

In der ersten und zweiten mexikanischen Liga ruht seit Mitte März wie in den meisten Ländern der Ball. Während die Zweitligasaison bereits offiziell abgebrochen wurde, hofft man in der Liga MX noch auf eine spätere Wiederaufnahme des Spielbetriebs.