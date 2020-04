Coronakrise - kaum Gehaltsverzicht in der Premier League: "Da würgt es mich im Halse"

HINTERGRUND

In seiner deutschen Heimat engagiert sich Ilkay Gündogan finanziell im Kampf gegen die Coronakrise, und der Nationalspieler würde gerne auch in mit gutem Beispiel vorangehen. "Für mich persönlich wäre es okay", sagte der Profi des Meisters über einen möglichen Gehaltsverzicht der Premier-League-Stars. Doch mit dieser Haltung steht Gündogan offensichtlich recht alleine da.

Ausgerechnet die meist millionenschweren Kicker der reichsten Fußball-Liga der Welt und ihre oft ähnlich gut bezahlten Trainer tun sich in dieser Sache schwer. Erst am Mittwoch scheiterten die Gespräche zwischen den Vertretern der Premier League und der drei nachfolgenden Staffeln auf der einen sowie Spieler- und Trainergewerkschaft auf der anderen Seite erneut. Die Debatte solle "in den nächsten 48 Stunden" weiterlaufen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Doch sie hat auf der Insel längst an Fahrt aufgenommen, der politische Druck auf die Profis wächst. Vor allem, seit und dem Beispiel von gefolgt sind und für ihre einfachen Angestellten über das der Kurzarbeit ähnliche "furlough"-Programm öffentliche Gelder abschöpfen.

"Da würgt es mich im Halse", sagte Julian Knight der Times, "das legt die verrückten wirtschaftlichen Gegebenheiten im englischen Fußball und das moralische Vakuum in seiner Mitte offen." Der Konservative sitzt dem Parlaments-Komitee für Digitales, Kultur, Medien und Sport vor, seine Stimme hat Gewicht.

Ebenso wie jene von Sadiq Khan, dem Bürgermeister von London. "Hoch bezahlte Fußballer könnten die schwerste Last tragen", sagte er der BBC. "Sie sollten die ersten sein, die das tun - und, bei allem Respekt, ihr Gehalt opfern. Nicht die Leute, die das Stadionheft verkaufen oder das Catering machen." Doch genau die trifft es etwa in Newcastle, Norwich und bei den Spurs.

Am Donnerstag schalteten sich auch die höchsten Kreise der Regierung in die Debatte ein. "Premier-League-Fußballer sollten dazu beitragen. Sie sollten auf Gehalt verzichten und damit ihren Teil leisten", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock, der selbst positiv auf das Virus getestet worden war.

I wish I was a player for 10 more mins.The PL players are more than likely working on a proposal to help clubs , communities and The NHS. It takes longer than 2 weeks to put together. Matt Hancock calling them out when he can’t get tests in place for NHS staff is a f@@@@@g cheek!