Nach Coronapause: Eredivisie soll am 19. Juni wieder starten

Obwohl namhafte Klubs einen Saisonabbruch forderten, soll in beiden Top-Ligen der Niederlande soll ab Mitte Juni wieder der Ball rollen.

Der niederländische Verband (KNVB) hofft, den Ligabetrieb in den höchsten beiden Profiligen am 19. Juni wieder aufnehmen zu können. Dies teilte der KNVB am Dienstag nach einer Videokonferenz mit den Profiklubs und weiteren bedeutenden Vertretern mit. Zuletzt hatten unter anderem die Topklubs Amsterdam, oder den Saisonabbruch in der gefordert.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte allerdings nach dem Abbruch der belgischen Super League ihren Mitgliedsverbänden mit dem Europapokalausschluss gedroht, falls die nationalen Wettbewerbe vorzeitig beendet werden.

Öffentliches Leben in den Niederlanden ist bis zum 1. Juni stark eingeschränkt

In den Niederlanden sind bis zum 1. Juni alle gesellschaftlichen Zusammenkünfte verboten, darunter auch Fußballspiele. Schulen, Restaurants und Bars bleiben mindestens bis zum 28. April geschlossen. Die niederländische Regierung will im Verlauf des April über eine Verlängerung der Beschränkungen entscheiden. Der KNVB erklärte, er werde auf weitere Anweisungen der Behörden warten, bevor er "mehr Klarheit schaffen" könne.

In der soll nach dem 30. April möglichst schnell wieder der Ball rollen, die meisten der 18 Klubs trainieren zumindest in Kleingruppen wieder auf dem Rasen.