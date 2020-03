Coppa Italia: Halbfinal-Rückspiel zwischen Milan und Juventus Turin abgesagt

Die Angst vor dem Coronavirus macht dem Sport in Italien weiter zu schaffen. Nun wurde das Coppa-Halbfinalrückspiel zwischen Milan und Juve abgesagt.

Das Rückspiel des Halbfinales im italienischen Pokalwettbewerb zwischen dem und , das eigentlich am Mittwochabend stattfinden sollte, ist abgesagt worden.

Aufgrund der landesweiten Coronavirus-Bedenken in findet das Duell der beiden Größen der am Mittwoch nicht statt. Das ergab ein Treffen der Verantwortlichen beider Klubs am Dienstagabend. Das Hinspiel endete 1:1.

Serie A: Juve vs. Inter wurde am Wochenende abgesagt

Bereits am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche Ligaspiele abgesagt, unter anderem auch das Derby d'Italia zwischen Juve und Milans Stadtrivale Inter.

OFFICIAL | Juventus-Milan postponed, date to be confirmed. — JuventusFC (@juventusfcen) March 3, 2020

Bis zum 8. März soll in Italien kein sportliches Großereignis stattfinden. Wann das Rückspiel des Pokalwettbewerbs, der , zwischen Milan und Juventus ausgetragen wird, steht noch nicht fest.