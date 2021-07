Copa America live: Brasilien vs. Peru im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung des Halbfinales

Halbfinale in der Copa America! Brasilien trifft auf Peru, Goal erklärt, wie die Partie LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird.

Bei der Copa America ist, wie auch bei der EM in Europa, Zeit für das Halbfinale! In der ersten Begegnung der letzten Vier trifft Peru auf Gastgeber Brasilien, los geht es um 1 Uhr deutscher Zeit.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Nationen bei der Copa America 2021 gegenüberstehen. Schon in der Gruppenphase mussten die Nachbarländer gegeneinander spielen, die Partie konnten Neymar und Co. mit 4:0 für sich entscheiden.

Dafür hat sich Peru nach der Auftaktniederlage in das Turnier zurückgekämpft: Siege gegen Kolumbien und Venezuela waren ebenso dabei wie das Weiterkommen im Viertelfinale dank des 4:3 nach Elfmeterschießen gegen Paraguay.

Nur noch vier Teams sind im Halbfinale der Copa America vertreten, mit dabei ist auch Gastgeber Brasilien. Goal erklärt, wie die Copa LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Peru live im TV und LIVE-STREAM? So läuft die Copa America ab

Wettbewerb Copa América 2021 Zeitraum 13. Juni bis 10. Juli 2021 Zeitraum Halbfinale 5./6. Juli 2021 Ortszeit 6./7. Juli deutsche Zeit Ursprünglicher Zeitraum Sommer 2020

Copa America live: Brasilien vs. Peru im TV sehen - die Übertragung des Halbfinales

Die Klasse von Brasilien ist unbestritten: Neymar, Marquinhos, Alisson, Richarlison, Roberto Firmino... Dass man diesen Fußballern gerne beim Kicken zuschaut, ist unbestreitbar.

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich auf die Übertragung der Copa America in Deutschland gefreut haben: Es gibt einen TV-Sender, welcher sich die Übertragungsrechte der Copa gesichert hat!

Sportdigital überträgt exklusiv die Copa America: So läuft Brasilien - Peru im TV

Dabei handelt es sich um SportDigital, auch bekannt als Sportdigitalfußball. Der seit 2008 aktive Sender konnte sich die Exklusivrechte der Übertragung der Copa sichern und zeigt daher heute Brasilien - Peru LIVE.

Nicht nur das: Auch in der Wiederholung ist das Spiel sowie viele weitere hier zu sehen. Eine erste Wiederholung findet beispielsweise um 8.35 Uhr am Dienstag, dem 6.7. statt, eine weitere um 13.30 Uhr.

Sportdigital: So verfolgt ihr die Copa America im TV

So haben auch die Fans, die keine Möglichkeit haben, das Spiel in voller Länge mitten in der Nacht zu sehen, die Möglichkeit, die gesamte Partie verfolgen zu können!

Einen Haken gibt es an Sportdigital allerdings: Die Plattform hat ein Abomodell. Ihr müsst also ein Abonnement buchen, um Zugang zu dem Sender zu haben. Dabei hat Sportdigital drei Preisklassen, die ihr euch anschauen könnt.

Fußball im Fernsehen: So teuer / günstig ist die Copa America auf Sportdigital

Tages-Pass: Unbeschränkter Zugriff für 24 Stunden | 2.99 Euro pro Tag

Monats-Pass: Unbeschränkter Zugriff für 30 Tage, jederzeit kündbar | 4.99 Euro pro Monat

Jahres-Pass: Unbeschränkter Zugriff für 24 Stunden, jederzeit kündbar | 44.99 Euro pro Jahr

Eine Ausnahme besteht allerdings noch: Beim Monatspass habt ihr die Möglichkeit, das Abonnement einen Monat lang gratis zu testen! Ihr könnt die Copa America heute also LIVE und kostenlos sehen!

Brasilien vs. Peru im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Copa America

Sportdigital darf heute also einziger Anbieter die Copa America zeigen - da wollen wir uns doch mit dem relativ unbekannten Fernsehsender etwas mehr auseinandersetzen.

In Deutschland und den Nachbarländern Schweiz und Österreich könnt ihr Sportdigital in unterschiedlichen Pay-TV Paketen finden, sei es über Kabel- und IPTV-Anbieter oder über Satellit.

Telekom, Vodafone, 1und1, LIVE-STREAM: So seht ihr Brasilien - Peru im TV und Internet

Über folgende Anbieter bekommt man Sportdigital ans Laufen: 1&1, Telekom/MagentaTV, Vodafone, Waipu, Zattoo, Digiturk, Sky, Prime Video, HD+, M7, PYUR - allein bei den TV-Anbietern ist die Liste lang.

Aber nicht nur das: Auch als App und im Web kann man Sportdigital verfolgen, man benötigt also nicht zwangsläufig einen Fernsehzugang. Mehr Informationen zum LIVE-STREAM findet ihr hier.

MLS, Eredivisie, Liga NOS, Turkiye Kupasi: So viele Wettbewerbe zeigt Sportdigital

Die Copa America ist zwar ganz nett, allerdings reicht euch das für euch nicht, um ein kostenpflichtiges Abonnement einzugehen? Keine Sorge, Sportdigital kann noch mehr als nur südamerikanischen Fußball.

Ligen in Afrika, Australien, Nordamerika, Asien oder auch Europa sowie Serien und Dokumentarfilme rund um Fußball... Hier gibt es mehr als genug Sport! Alle Ligen und Programmpunkte findet ihr hier.

