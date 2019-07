Lionel Messi mit Kabinenansprache nach Halbfinal-Aus: "Wir werden viel erreichen"

Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Brasilien herrschte bei Argentinien dicke Luft. In der Kabine zog Lionel Messi trotzdem ein positives Copa-Fazit.

Argentiniens Lionel Messi soll sich nach dem verlorenen Copa-Halbfinale gegen in der Umkleidekabine an seine Teamkollegen gerichtet und laut der argentinischen Zeitung Ole der Nationalmannschaft trotz der bitteren Niederlage eine große Zukunft vorausgesagt haben.

So zitiert die Sportzeitung Messi folgendermaßen: "Ich möchte Euch sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, was wir geleistet haben und wie Ihr Euch präsentiert habt. Ihr seid die Zukunft der Nationalmannschaft, ich habe daran keinen Zweifel. Wir werden viel erreichen." Für seine Ansprache soll der viermalige Weltfußballer Applaus geerntet haben.

Lionel Messi: "Fühle mich sehr wohl in dieser Mannschaft"

Außerdem erklärte Messi, nicht an einen Abschied aus der Nationalelf zu denken. "Ich fühle mich sehr wohl in dieser Mannschaft. Wenn ich Euch helfen muss, werde ich es tun", so der 32-Jährige. Nach dem verlorenen Copa-Finale im Jahr 2016 gegen hatte Messi bereits das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere angekündigt, nahm aber nur wenige Monate später die Entscheidung zurück.

Die argentinische Nationalmannschaft trat bei der Copa America unter Trainer Lionel Scaloni mit einem erneuerten Team an und befindet sich weiterhin im Umbruch. Nach einer durchwachsenen Gruppenphase scheiterte das Team im Halbfinale trotz einer starken Leistung knapp am Gastgeber Brasilien.

Dabei haderten die Gauchos vor allem mit der Leistung der Schiedsrichter, denn aus Sicht der Argentinier wurden der Mannschaft zwei Elfmeter verweigert. Am Samstag trifft Messis Team im Spiel um Platz drei auf Chile (21 Uhr).