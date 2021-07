Der Kampf des Jahres steht bevor: Conor McGregor vs. Dustin Poirier. Goal erklärt, wo Ihr McGregor vs. Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der Nacht von Samstag (10. Juli) auf Sonntag (11. Juli) findet der dritte Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier statt. Wer kann UFC 264 für sich entscheiden?

Die Trilogie wird komplettiert: Conor McGregor kämpft zum dritten Mal gegen Dustin Poirier. Die Bilanz zwischen den beiden ist ausgeglichen, jeder konnte jeweils einmal gewinnen. Am Sonntagmorgen wird also entschieden, wer dieses Duell der Leichtgewichte für immer gewinnen wird. Der letzte Kampf liegt nur ein halbes Jahr zurück, im Januar besiegte Poirier den Iren durch einen technischen Knockout.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details

Wettbewerb : UFC 264

: UFC 264 Datum : Sonntag, 11. Juli 2021

: Sonntag, 11. Juli 2021 Uhrzeit : 4 Uhr

: 4 Uhr Ort:T-Mobile Arena, Paradise (Nevada)

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's

Conor McGregor vs. Dustin Poirier wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte der UFC und wird den Kampf live und in voller Länge übertragen. Auf DAZN könnt ihr morgen früh nicht nur McGregor vs. Poirer sondern auch alle anderen Vorkämpfe schauen. Der Übertragungsbeginn ist um 4 Uhr nachts. Wann genau der Hauptkampf losgeht, ist nur schwer vorherzusagen. Das kommt immer darauf an, wie lange die Vorkämpfe dauern. Wir empfehlen deshalb, um 4 Uhr schon den Stream einzuschalten, um das Spektakel auf keinen Fall zu verpassen. Sebastian Hackl und Mark Bergmann werden UFC 264 kommentieren, Peter Sobotta ist als Experte zu Gast.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen: DAZN

DAZNist ein Streamingdienst aus Ismaning, der alle großen Sportevents der Welt für Euch überträgt. In der kommenden Fußballsaison zeigt DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die meisten Spiele der Champions League und alle Spiele der Europa League. Aber auch andere Sportarten wie Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis laufen auf dem Portal, das Ihr im ersten Monat kostenlos abonnieren könnt. Danach kostet DAZN 14,99 Euro im Monat. Beachtet, dass sich die Preispolitik DAZNs ab August ändern wird. DAZN ist jederzeit kündbar.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen

Am besten schaut Ihr McGregor vs. Poirier über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Der Vergleich

Conor McGregor Dustin Poirier Nationalität Irland USA Alter 32 32 Kampfname The Notorious The Diamond Gewichtsklasse Leichtgewicht Leichtgewicht UFC-Ranking 5 1 MMA-Kämpfe 27 34 Siege 22 27 TKO/ K.o 13 19 Niederlagen 5 6

Conor McGregor vs. Dustin Poirier live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Fightcard