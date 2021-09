Conference League live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Die Conference League ist nach der Königsklasse und EL der dritte internationale Wettbewerb. Goal erklärt Euch alles zur Übertragung der Live-Partien.

Die Conference League mag vielleicht noch von einigen Fans belächelt werden, trotzdem gehen auch in dem neu geschaffenen Wettbewerb namhafte Teams an den Start. Mannschaften wie die Tottenham Hotspur oder die AS Roma gehören dazu. Außerdem ist auch der 1. FC Union Berlin dabei, der für Deutschland die Fahne hoch hält. Doch wie sieht es mit der Übertragung der Conference League aus?

In diesem Artikel wird Euch alles erklärt, was es rund um die Übertragung der Conference League zu wissen gibt.

Conference League live im TV bei RTL und RTL Nitro

Die Übertragung des neuen Wettbewerbs liegt für die nächsten drei Jahre ausschließlich und exklusiv bei der RTL Mediengruppe. Diese hat sich bis 2024 die TV-Lizenzen an der Conference League sichern können. Allerdings wird RTL im TV nur die Partien mit deutscher Beteiligung, also die Spiele von Union Berlin, live übertragen.

Die Spiele werden im TV im frei empfangbaren Fernsehen auf RTL und RTL Nitro ausgestrahlt. Außerdem bietet RTL einen kostenpflichtigen LIVE-STREAM bei TV-Now an. Dort sind mehr Spiele der Conference League zu sehen.

Conference League im LIVE-STREAM bei TV Now

Wie erwähnt sind im Fernsehen nur die Spiele des 1. FC Union Berlin zu sehen. Solltet Ihr auch andere Partien der Conference League verfolgen wollen, benötigt Ihr Zugriff auf TV Now. Dort werden mehrere Partien des Wettbewerbs ausgestrahlt. Zudem läuft dort eine Konferenz mit Ausschnitten aus allen Spielen.

Ihr könnt Euch bei TV Now zwischen verschiedenen kostenpflichtigen Abonnement-Varianten entscheiden, welche es gibt und wo die Unterschiede liegen, wird hier detailliert erklärt. Als Moderatorinnen setzt RTL Laura Papendick und Anna Kraft ein, die von den Experten Karl-Heinz Riedle und Lukas Podolski unterstützt werden.

Am 16. September startet die Conference League um 18.15 Uhr auf RTL Nitro mit der Partie zwischen Slavia Prag und Union Berlin. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Die Eisernen treffen in Gruppe E auch auf Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa.

Conference League live im TV und LIVE-STREAM: Der Spielplan von Union Berlin