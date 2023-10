"Da schaut es richtig gut aus": Comeback von Manuel Neuer beim FC Bayern rückt näher

Bayerns Nummer eins kehrt in absehbarer Zeit zurück. Womöglich hütet Manuel Neuer noch in diesem Monat wieder den Kasten.

WAS IST PASSIERT? Nach der anstehenden Länderspielpause könnte Manuel Neuer Ende Oktober nach über zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback für den FC Bayern München feiern.

WAS WURDE GESAGT? Sportdirektor Christoph Freund machte den FCB-Fans am Sonntag am Rande des 3:0-Siegs in der Bundesliga gegen den SC Freiburg jedenfalls Hoffnung: "Da schaut es richtig gut aus", sagte er hinsichtlich einer Rückkehr Neuers zwischen die Pfosten. "Er wird die Zeit (Länderspielpause, d. Red.) jetzt nutzen, um zu trainieren und viele Einheiten zu machen, teilweise auch mit der U23, damit er einfach auf dem Platz steht und Rhythmus bekommt."

Auf einen genauen Zeitpunkt für Neuers Comeback wollte sich Freund noch nicht festlegen, er betonte aber: "Ob es das nächste Spiel oder das übernächste ist, werden wir sehen, aber wir glauben, dass es zeitnah passieren wird.

WIE GEHT ES WEITER? Die erste Bayern-Partie nach der Länderspielpause ist der Auswärts-Auftritt bei Mainz 05 in der Bundesliga am 21. Oktober. Drei Tage später ist man dann in der Champions League bei Galatasaray gefordert.

Möglicherweise steht in beiden Partien wieder Neuer, der sich nach der Weltmeisterschaft 2022 eine schwere Schienbeinverletzung zugezogen hatte, im Kasten des FCB.