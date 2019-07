Offiziell: Club America nimmt Giovani dos Santos unter Vertrag

Giovani dos Santos hat einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Stürmer von LA Galaxy wechselt nach Mexiko zu Club America.

Der mexikanische Meister Club America hat am Samstag den Transfer von Angreifer Giovani dos Santos bekanntgegeben. Der 30-Jährige stand zuletzt bei unter Vertrag und war seit Anfang März vereinslos. Über die Vertragsdauer machte der Verein keine näheren Angaben.

Dos Santos war 2002 von seinem Heimatverein CF Monterrey in den Nachwuchs des gewechselt und galt dort als riesiges Talent. In seiner weiteren Karriere lief der 107-malige Nationalspieler Mexikos unter anderem für Tottenham, und Villarreal auf.

Dos Santos über Transfer zu Club America: "Die beste Mannschaft Mexikos"

"Träume werden wahr", äußerte sich der Stürmer auf Twitter zu seiner Rückkehr in die Heimat und fügte hinzu: "Danke an Club America für den Empfang. Ich bin sehr glücklich, mich der besten Mannschaft in anzuschließen."

Bereits am Dienstag könnte Dos Santos in einem Testspiel gegen Pumas sein Debüt im Trikot von Club America geben.