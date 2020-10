So läuft das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid: El Clasico LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER

Es ist das wohl bekannteste Duell in der Fußballwelt: Der FC Barcelona trifft auf Real Madrid. Goal erklärt alles rund um die Übertragung.

gegen - da war doch was? Eine weitere Auflage des Clasicos steht an, das legendäre Duell findet zum 244. Mal in einem Pflichtspiel statt. Anpfiff im Camp Nou ist heute bereits um 16 Uhr.

Beide Teams starteten aufgrund des Champions-League-Turniers im August verspätet in die Saison, nach dem Trubel der ersten Spieltage soll jetzt aber wieder Normalität in den spanischen Fußball einkehren.

Offiziell findet an diesem Wochenende der siebte Spieltag statt - und zum ersten Mal treffen Spaniens renommierteste Mannschaften aufeinander.

Vor allem Real Madrid hat aber einige Probleme vor dem Clasico: Am vergangenen Wochenende gab es eine Niederlage gegen Cadiz , am Mittwoch folgte dann eine peinliche erste Halbzeit bei der Niederlage gegen in der . Zusätzlich fällt Superstar Eden Hazard weiter aus , Trainer Zinedine Zidane hat also einiges zu tun .

Allerdings stottert auch beim FC Barcelona noch der Motor - am letzten Spieltag setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Getafe. Immerhin konnte man in der Champions League das Gruppenspiel gegen Ferencvaros souverän gewinnen , außerdem gibt es die Vertragsverlängerung von Torwart Marc-Andre ter Stegen zu feiern.

Welcher der beiden Titelanwärter kann als erstes ein Zeichen in Richtung Konkurrenz setzen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung des heutigen Clasicos.

FC Barcelona vs. Real Madrid: El Clasico im Überblick

Bisherige Bilanz (180 Ligaspiele) FC Barcelona: 72 Siege Unentschieden: 35 Real Madrid: 73 Siege

FC Barcelona gegen Real Madrid: El Clasico LIVE im TV verfolgen

Vorab die schlechte Nachricht: Der legendäre Klassiker wird nicht im TV übertragen . Kein deutscher TV-Sender, sei es aus dem Free-TV oder dem Pay-TV, hat sich die Rechte an gesichert, weshalb das Duell nicht im TV übertragen wird.

Das sollte euch allerdings nicht davon abhalten, diesen Artikel weiterzulesen, schließlich gibt es eine kostenlose Alternative . Nicht nur das: Diese Alternative funktioniert auch auf dem Smart-TV! So könnt ihr also das Spiel wie gewohnt von eurem Sofa aus verfolgen.

El Clasico auch auf dem Fernseher: FC Barcelona vs. Real Madrid bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte an den meisten europäischen Top-Ligen in dieser Saison gesichert - so auch an LaLiga . Schon 20 Minuten vor Anpfiff , also ab 15.40 Uhr , wird euch das Trio rund um Tobi Wahnschaffe, Lukas Schönmüller und Sebastian Kneißl begleiten.

Alles, was ihr dafür braucht, ist die DAZN-App , die es kostenlos für euren Smart-TV gibt. Dort müsst ihr euch dann mit eurem gültigen DAZN-Account anmelden. Wie ihr diesen kostenlos einrichtet, das erklären wir in den nächsten Abschnitten.

FC Barcelona gegen Real Madrid im LIVE-STREAM: So läuft die DAZN-Übertragung

Beginn der Übertragung : 15.40 Uhr

: 15.40 Uhr Anpfiff : 16 Uhr

: 16 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Trailer gibt es bei DAZN

Der FC Barcelona lädt Real Madrid zum Clasico ein: So läuft LaLiga im LIVE-STREAM

DAZN ist zwar erst wenige Jahre alt, trotzdem gehört der Streamingdienst bereits jetzt zu den größten Streamingplattformen in . Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, das wichtigste Argument dürfte aber das unglaubliche Angebot für den niedrigen Preis sein.

Schließlich gibt es hier nicht nur , Champions League und sowie europäischen Spitzenfußball wie El Clasico, auch ganz andere Sportarten wie American Football, Motorsport oder Leichtathletik werden hier LIVE gezeigt.

🛠️👊🌱 Ya estamos trabajando en #RMCity con la mente puesta en #ElClásico . pic.twitter.com/cu9dIVubnc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2020

El Clasico im LIVE-STREAM: Das sind die DAZN-Abos

Das DAZN-Abonnement gibt es gleich in zweifacher Ausführung: Mit dem Monatsabo bucht man für 11,99 Euro pro Monat die Option, mit der man das Angebot jeden Monat kündigen kann.

Das Jahresabo dagegen ist für Fans, die langfristiger den Spitzensport bei DAZN sehen wollen: Hier bezahlt man mit 119,99 Euro im Jahr zwar auf dem ersten Blick viel Geld, allerdings kann man danach zwölf Monate lang auf das schier endlose Angebot von DAZN zugreifen - und man spart 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo!

Alles weitere zu den Kosten und Optionen findet ihr bei DAZN News - so wie Antworten zu jeder Frage , die jemals jemand zu DAZN gestellt hat.

FC Barcelona gegen Real Madrid kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der Probemonat von DAZN

Ihr seid noch nicht von den Angebotsoptionen überzeugt, wollt aber trotzdem unbedingt den Clasico sehen? Dann sollte euch der DAZN Probemonat gefallen.

Kostenlos , unverbindlich und ohne Einschränkungen : Was will man mehr! 30 Tage lang könnt ihr auf das gesamte Angebot zugreifen! Hier könnt ihr den Gratismonat buchen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Highlights des Clasicos

DAZN kann übrigens weit mehr als nur LIVE-STREAMS: Auch Highlightvideos produziert der Streamingsender wie kein Zweiter, diese gibt es bereits kurz nach Abpfiff bei DAZN zu sehen.

Wenn ihr keinen DAZN -Zugang habt, könnt ihr euch die Highlights trotzdem anschauen, allerdings müsst ihr euch dann ein wenig länger gedulden : Am Montag findet ihr die Highlights auf dem YouTube-Kanal von Goal.

Real Madrid zu Gast beim FC Barcelona: El Clasico im LIVE-TICKER von Goal

Ihr wollt eines der Highlights in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen, könnt aber nicht auf den LIVE-STREAM zugreifen? Dann haben wir für euch die perfekte Lösung!

Der Goal LIVE-TICKER ist im auf dem aktuellen Stand und erklärt jedes Detail originalgetreu . Ob Tor, Karte oder Hintergrundwissen - alles rund um den Clasico gibt es hier zum Nachlesen!

FC Barcelona vs. Real Madrid: Mit diesen Aufstellungen gehen die Teams in den Clasico

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden Ronald Koeman und Zinedine Zidane die Aufstellungen bekanntgeben - wir tragen diese dann hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder rein, um perfekt vorbereitet zu sein!