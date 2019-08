Champions-League-Spieler der Saison: UEFA gibt Shortlist bekannt

Die UEFA hat eine Shortlist der Spieler veröffentlicht, die am 29. August zum Champions-League-Spieler der Saison 2018/19 gewählt werden können.

Die UEFA hat am Donnerstag die Nominierten zur Wahl der besten Spieler auf jeder Position in der Champions-League-Saison 2018/19 bekanntgegeben. Bei der Auslosung der Gruppenphase am 29. August in Monaco werden dann der beste Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer der abgelaufenen Spielzeit gekürt.

Die Nominierten auf der Torhüterposition sind Alisson Becker von CL-Sieger , Hugo Lloris vom unterlegenen Finalisten sowie Marc-Andre ter Stegen vom .

UCL-Spieler der Saison: Liverpool-Stars dominieren Shortlist

Auf der Verteidigerposition erhielten die meisten Stimmen Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt ( , nun Juventus) sowie Virgil van Dijk (Liverpool). Im Mittelfeld sind Frenkie de Jong (Ajax, nun Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham) und Jordan Henderson (Liverpool) nominiert.

Komplettiert wird die Liste im Angriff von Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus).

Abgestimmt hat dabei eine Jury aus den Trainern der 32 Gruppenphasenteilnehmern sowie aus 55 ausgewählten Journalisten. Den Trainern war es dabei untersagt, Spieler aus ihrer eigenen Mannschaft zu nominieren.

Bei der Wahl zum Spieler der sind übrigens Oliver Giroud ( ), Eden Hazard (Chelsea, nun ) und Luka Jovic ( , nun Real Madrid) nominiert.