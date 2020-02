Berater sicher: "Ciro Immobile ist im Moment der beste Stürmer in Europa"

Lazio Roms Ciro Immobile trifft in der Serie A im Moment nach Belieben und wird von seinem Berater als bester Stürmer in Europa bezeichnet.

Berater Alessandro Moggi hat seinen Klienten Ciro Immobile als aktuell besten Stürmer in Europa bezeichnet. Der Stürmer von führt das Rennen um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger mit 25 Treffern in 21 Spielen in der an.

"Ich denke, er ist im Moment der beste Stürmer in Europa, ganz zu schweigen von ", erklärte Moggi bei TMW Radio . Für den Berater ist es außerdem, "kein Zufall, dass Lazio so weit oben in der Tabelle steht."

Lazio auf Titelkurs in der Serie A?

Er führte aus: "Das ist harte Arbeit und Sportdirektor Igli Tare hat in den letzten Jahren einen fantastischen Job gemacht und mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln ein wettbewerbsfähiges Team aufgebaut, dass sogar um den Scudetto mitspielt."

Lazio liegt in der Tabelle aktuell auf dem dritten Rang, kann bei einem Sieg im Nachholspiel gegen Hellas Verona aber noch an vorbeiziehen und bis auf zwei Zähler an Spitzenreiter heranrücken.