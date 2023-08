Christopher Nkunku wird dem FC Chelsea nach Operation offenbar mehrere Monate fehlen

Christopher Nkunku wird dem FC Chelsea nach einer Verletzung am Meniskus wohl monatelang fehlen. Die Blues bestätigten, dass eine Operation nötig war.

WAS IST PASSIERT? Christopher Nkunku hat sich im Testspiel des FC Chelsea gegen den BVB offenbar schwerer verletzt, als zunächst angenommen wurde. Wie der Evening Standard berichtet, könnte der ehemalige Profi von RB Leipzig monatelang ausfallen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blues bestätigten am Dienstag, dass eine Operation notwendig war. Nkunku prallte gegen Borussia Dortmund (1:1) mit Mats Hummels zusammen und verletzte sich dabei am Meniskus. Über die Dauer der Ausfallzeit machte Chelsea keine Angaben. Der Angreifer werde nun seine Reha beginnen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nkunku wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro an die Stamford Bridge. Bei Leipzig war der 25-Jährige in 172 Partien an 126 Treffern direkt beteiligt (70 Tore, 56 Vorlagen).