Trainerjob in England? Christoph Daum berichtet von Kontakt zu Bristol City

Ex-Leverkusen-Coach Christoph Daum strebt eine Rückkehr ins Trainergeschäft an. Es soll bereits Kontakt zum englischen Zweitligisten Bristol geben.

Der frühere -Trainer Christoph Daum peilt ein Comeback in der zweiten englischen Liga an. Der 66-Jährige brachte sich im Interview mit Sport1 bei Bristol City selbst ins Gespräch: "Es ist richtig, dass ein in Bristol lebender Freund den Kontakt zu Bristol City hergestellt hat." Konkreten Kontakt habe es laut Daum aber noch nicht gegeben.

Zuletzt war Daum bis 2017 als rumänischer Nationaltrainer tätig, nun habe ihm Bristols Klubboss Mark Ashton sein Interesse signalisiert "und der Sohn des Eigners John Lansdown hält mich ebenfalls für einen geeigneten Kandidaten als Cheftrainer", erklärte er. Der Klub hatte den bisherigen Trainer Lee Johnson am vergangenen Wochenende entlassen und hat nur noch mäßige Chancen auf den Aufstieg in die Premier League.

Daum zu Bristol City? Auch Neville und Terry wohl im Gespräch

Mit den früheren englischen Nationalspielern Phil Neville und John Terry hat Daum laut der englischen Presse allerdings zwei namhafte Konkurrenten um den Trainerposten. Für den gebürtigen Zwickauer wäre es die erste Station auf der Insel.

Nach seinem Kokain-Eklat und der Entlassung bei im Jahr 2000 sammelte Daum in seiner Trainerkarriere vier Länderpunkte, unter anderem bei und Istanbul ( ) und dem ( ).