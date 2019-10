Christian Ziege im Interview: "Spielabsage, weil die Jungs nachts zuvor wild feiern wollten"

Im Interview spricht Christian Ziege über seine Zeit als Trainer in Thailand und erzählt von gescheiterten Top-Talenten wie Samed Yesil.

HINTERGRUND

Christian Ziege trainiert aktuell den österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden, zuvor war er für sechs Wochen beim thailändischen Erstligisten FC Ratchaburi aktiv. Im Interview mit Goal und SPOX erzählt er von den kuriosen Begebenheiten in Thailand und amerikanischen Investoren, die Saalfelden in die führen wollen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Ziege blickt zurück auf seine Zeit als deutscher U18- und U19-Nationaltrainer und spricht über seine Ex-Spieler Matthias Ginter, Marc-Andre ter Stegen, Samed Yesil und Sinan Kurt. Außerdem berichtet er von seinem "zweiten Vater" Uli Hoeneß und seinem Ex-Trainer Jupp Heynckes.

Mallorca, Thailand, Saalfelden: Ihre drei letzten Trainerstationen muten wie Urlaubsdestinationen an. Welche Rolle spielt der jeweilige Ort bei Ihrer Vereinswahl?

Christian Ziege: Eigentlich gar keine, das hat sich einfach so ergeben. Ich bin gerne Trainer und wenn es passt, bin ich für alles sehr offen. Weil es immer mehr Trainer gibt, wird es gleichzeitig immer schwieriger, einen Job zu finden.

Seit April trainieren Sie den österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden. Wie kam das Engagement zustande?

Ziege: Mein Sohn Alessandro spielt schon seit Sommer 2018 dort. Ich war bei den meisten Spielen vor Ort und kannte bereits alle Leute. Als sich der Klub in der vergangenen Saison vom alten Trainer getrennt hat, hat man sich unterhalten, ob ich bis Saisonende aushelfen möchte. Das habe ich gemacht und daraus ist ein langfristiges Engagement entstanden.

Wie ist es, den eigenen Sohn zu trainieren?

Ziege: Für mich ist das nichts Neues, ich war vor einigen Jahren auch schon bei der SpVgg Unterhaching sein Trainer. Auf dem Platz ist er nicht mein Sohn, sondern ein Spieler wie jeder andere auch. Wenn er seine Leistung nicht bringt, kriegt er zwischen die Hörner. Natürlich kann das unangenehm werden: Keiner will vor 25 Männern von seinem eigenen Vater zusammengeschissen werden.

Wie professionell sind die Bedingungen beim FC Pinzgau Saalfelden?

Ziege: Bis Sommer waren wir ein ganz normaler Amateurverein, doch dann sind drei amerikanische Investoren eingestiegen, die den Klub in die Bundesliga führen wollen. Deswegen gibt es gerade große Veränderungen, alles wird professionalisiert. Aktuell sind etwa ein Drittel aller Spieler Profis, die anderen studieren oder gehen einer Arbeit nach.

Wie kam es dazu, dass diese Investoren ausgerechnet den FC Pinzgau Saalfelden ausgewählt haben?

Ziege: Sie wollten bei einem österreichischen Verein einsteigen und haben dafür ein Jahr lang den Markt beobachtet und Informationen gesammelt. Dann fiel die Wahl auf unseren Klub. Alle drei ziehen extra mit ihren Familien nach Österreich, einer ist sogar schon da. Die wollen nicht nur aus der Ferne beobachten, sondern tatkräftig mithelfen. Und zwar Schritt für Schritt und nicht mit Unsummen Geld. Bisher wirkt das alles sehr seriös.

Was sind die beruflichen Hintergründe der drei Investoren?

Ziege: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, ist mir aber auch nicht wichtig. Einer von ihnen hat jedenfalls Erfahrung im Fußball. Er hat lange beim -Klub Real Salt Lake gearbeitet.

Ziege erzählt von seiner kuriosen Zeit in Thailand

Vor Ihrem Engagement in Österreich waren Sie Anfang 2018 sechs Wochen lang beim thailändischen Erstligisten FC Ratchaburi tätig. Wie kam es dazu?

Ziege: Mit Philipp Roller stand damals bereits ein deutscher Spieler bei Ratchaburi unter Vertrag. Zufällig hat dessen Schwiegervater Spiel und Training von meinem vorherigen Klub Atletico Baleares auf Mallorca gesehen, das ihn offenbar begeistert hat. Als er später bei seinem Schwiegersohn in Thailand zu Besuch war, hat er mitbekommen, dass der Klub einen neuen Trainer sucht - und zwar einen, der Dreierkette spielen lässt, was ich bei Atletico Baleares gemacht habe. Dann hat er mich vorgeschlagen und den Kontakt hergestellt. Die Gespräche liefen super, kurz darauf bin ich hingeflogen und habe unterschrieben.

Wie waren die ersten Eindrücke?

Ziege: Ratchaburi ist eine Kleinstadt im Landesinneren, mit Urlaub hat das nichts zu tun. Die infrastrukturellen Voraussetzungen und das Stadion waren in Ordnung. Als Problem hat sich bald die reiche Besitzerfamilie des Klubs herausgestellt.

Inwiefern?

Ziege: Die Mutter ist Präsidentin, der Vater Vizepräsident und der Sohn, Mitte 30, eine Art sportlicher Leiter. Der Klub ist sein Baby, er hat sich überall eingemischt und wollte alles bestimmen. Wenn der Mann etwas gesagt hat, hat es keiner gewagt, zu widersprechen. Immer wieder wollte er auch selbst mittrainieren. Bei jedem Abschlusstraining stand er mit auf dem Platz.

Inwieweit hat er sich in Ihre Arbeit eingemischt?

Ziege: Beim ersten Vorbereitungsspiel hat sich in der 60. Minute auf einmal ein Spieler umgezogen und neben die Bank gestellt. Ich habe den thailändischen Co-Trainer gefragt, was der macht, und er meinte: "Der Boss will, dass er eingewechselt wird." Daraufhin habe ich gesagt, dass sie alleine weitermachen sollen. Letztlich wurde der Spieler doch nicht eingewechselt. Nach dem Spiel habe ich das Gespräch mit dem Sohn des Präsidenten gesucht. Er meinte, dass es eine Unverschämtheit gewesen sei, dass ich in der Halbzeit nicht mit ihm über meine taktischen Pläne gesprochen hätte und er mich das mit dieser Aktion spüren lassen wollte. Ich habe ihm gesagt, dass ich den Verein verlasse, wenn das noch einmal passiert.

Wie ging es weiter?

Ziege: Er hat sich entschuldigt und eine Zeit lang war alles okay, dann fing es wieder an. Auf einmal wollte er bei meinen Mannschaftssitzungen mitreden und die Trainingszeiten festlegen. Daraufhin bin ich nach geflogen, wo er mich eine Woche lang oft angerufen und angefleht hat, dass ich ihm unbedingt helfen muss. Ich habe ihm noch eine Chance gegeben und bin bei den ersten beiden Ligaspielen auf der Bank gesessen, aber an der Situation hat sich nichts geändert. Nach insgesamt sechs Wochen haben wir uns einvernehmlich getrennt.

Haben Sie sich mit den Spielern über das Verhalten des Präsidenten-Sohnes ausgetauscht?

Ziege: Klar! Die meinten, dass es bei meinem Vorgänger noch schlimmer war. Das war ein Spanier, der es zwei Jahre mit dem Kerl ausgehalten hat. Mein Nachfolger hat den Klub übrigens nach knapp zwei Wochen verlassen.

Wie stand es um die Qualität der Spieler?

Ziege: Wir hatten schon gute Spieler, aber vor allem hinsichtlich der Fitness gab es ein großes Gefälle in der Mannschaft. Die Ausdauer von manchen war absolut nicht in Ordnung. Bei einem 1000-Meter-Lauf kam ein Spieler nach acht Minuten ins Ziel und ich dachte, der stirbt mir weg. Er fiel zu Boden und war vollkommen am Ende.

Wie hat die Saisonvorbereitung ausgesehen?

Ziege: Das war absolut chaotisch. Ein malaysischer Verein hat uns zu einem Vorbereitungsturnier nach Kuala Lumpur eingeladen, das wir mit einem zehntägigen Trainingslager vor Ort verbinden wollten. Unser Manager hat mit dem dortigen Verein mündlich ausgemacht, dass uns ein Trainingsplatz gestellt wird. Bei unserer Ankunft hieß es aber, dass wir keinen Trainingsplatz bekommen, weil wir keine schriftliche Anfrage gestellt hätten. Von den zehn Tagen konnten wir letztlich spontan für drei Tage einen Platz organisieren, an den anderen haben wir nur Lauf- und Kraftübungen in einem Park hinter dem Hotel gemacht. Legendär war auch ein Vorbereitungsspiel, das letztlich abgesagt wurde.

Erzählen Sie!

Ziege: Zwei Tage vor dem bereits arrangierten Spiel meinte der Sohn des Präsidenten, dass die Spieler nicht 90 Minuten durchspielen können, weil am Abend davor die Geburtstagsfeier eines Spielers steigt. Sie würden eventuell lange feiern und dann am nächsten Tag zu müde sein. Ich habe ihm geantwortet, dass mir das egal ist und wir uns ordentlich auf die Saison vorbereiten müssen. Eine halbe Stunde später rief mich der thailändische Co-Trainer an und meinte, dass das Spiel abgesagt ist. Das muss man sich mal vorstellen: eine Spielabsage, weil die Jungs nachts zuvor wild feiern wollten.

Haben Sie noch weitere Anekdoten parat?

Ziege: Sehr gut erinnern kann ich mich noch an eine Busfahrt zu einem Auswärtsspiel. Es hat damit angefangen, dass wir zwar einen riesigen Doppeldeckerbus hatten, der aber über kein Gepäckfach verfügt hat. Alle Spieler haben ihre Taschen in die Gänge geschmissen, sodass keiner mehr durchgehen konnte. Nach etwa zwölf Minuten meinten die Jungs, dass sie Hunger haben. Daraufhin sind wir stehen geblieben und alle haben sich bei Essständen am Straßenrand etwas geholt. Eine halbe Stunde gab es die nächste Pause, weil einer auf die Toilette musste. So ging das die ganze Fahrt.

Von 2011 bis 2014 haben Sie als Trainer verschiedener deutscher U18- und U19-Nationalmannschaften gearbeitet. Gibt es einen Spieler aus dieser Zeit, auf dessen spätere Karriere Sie besonders stolz sind?

Ziege: Ja, Matthias Ginter. Er war bei den U-Nationalmannschaften zunächst nie dabei, bis er uns bei einem U18-Sichtungsturnier in Duisburg aufgefallen ist. Bei Freiburg hat er damals im defensiven Mittelfeld gespielt, aber wir haben ihn als Innenverteidiger gesehen und eingesetzt. Dass er wenig später Weltmeister wurde, war eine große Bestätigung für uns.

Ein anderer Spieler, mit dem Sie beim DFB zusammengearbeitet haben, ist Marc-Andre ter Stegen. Was für ein Typ ist er?

Ziege: Ich kannte ihn schon von . Er spielte damals in der U15, wir haben ihn aber manchmal bei meiner U17 mittrainieren lassen. Ich habe ihn als unfassbar fokussierten, ehrgeizigen und professionellen Menschen kennengelernt. Bei ihm war klar, dass er es ganz nach oben schaffen wird.

Zwei einst gehypte Ex-Spieler von Ihnen sind mittlerweile vereinslos und trainieren gemeinsam beim KFC Uerdingen mit: Samed Yesil und Sinan Kurt. Was ist bei Ihnen falsch gelaufen?

Ziege: Bei Samed sind zwei Sachen zusammengekommen: Einerseits ist er aus meiner Sicht den falschen Weg gegangen und viel zu früh zum gewechselt, andererseits hatte er großes Verletzungspech. Mit fehlender Spielpraxis ist es schwer, die alte Form und die alten Fähigkeiten wieder zu erreichen.

Und Sinan Kurt?

Ziege: Sinan hat eine unglaubliche Qualität im Spiel nach vorne, das Defensivspiel vernachlässigt er aber gerne. Außerdem muss man genau wissen, wie man ihn packt. Um seine Leistung zu bringen, braucht Sinan einen Trainer, der sich sehr intensiv um ihm kümmert. Die meisten Trainer wollen oder können sich die Zeit dafür aber nicht nehmen.

Zuletzt spielte Kurt in der zweiten österreichischen Liga bei WSG Wattens, musste dort aber im Sommer gehen. Könnten Sie sich vorstellen, ihn nochmal zu trainieren?

Ziege: Natürlich habe ich darüber nachgedacht. Aber ich bezweifle, ob ihn mein aktueller Verein reizt.

Ziege: "Hoeneß ist für mich fast wie ein zweiter Vater"

Uli Hoeneß tritt am 15. November von seinen Ämtern beim zurück. Sie haben von 1990 bis 1997 sieben Jahre lang unter ihm als Manager gespielt. Was verbinden Sie mit ihm?

Ziege: Man konnte mit Problemen jeglicher Art zu ihm kommen und sich Ratschläge holen. Er hat sich in guten wie in schlechten Zeiten um alle Spieler gekümmert. Für mich ist er fast wie ein zweiter Vater. Ich konnte mich mit Uli Hoeneß wunderbar fetzen, aber es war immer zielführend. Diskussionen mit ihm sind nie eine Einbahnstraße.

Ist es aus Trainersicht nicht unangenehm, wenn Spieler hinter dem eignen Rücken zum Manager oder Präsidenten gehen, um sich über Probleme auszutauschen?

Ziege: Wenn sich ein Spieler einem anderen Vereinsmitarbeiter als dem Trainer anvertraut, dann ist das kein Problem - solange der Trainer von dem Gespräch erfährt. Dabei geht es nicht um den Inhalt, sondern den Umstand an sich. Problematisch ist es nur, wenn das Gespräch geheim bleibt.

Wurde das zu Ihrer Spielerzeit beim FC Bayern richtig gehandhabt?

Ziege: Ja, vor allem am Anfang unter Trainer Jupp Heynckes. Zwischen ihn und Hoeneß hat kein Blatt Papier gepasst. Wenn es Probleme gab, konnten wir zu Hoeneß gehen und er hat es sicherlich an Jupp weitergegeben. Mit Jupp persönlich zu reden, war für mich als junger Spieler schwierig. Ich hatte großen Respekt vor ihm.

Bei seinen drei letzten Amtszeiten beim FC Bayern galt Heynckes als Spieler-Versteher. War das damals anders?

Ziege: Absolut, Jupp war damals etwas anders als heute. Ich glaube, seine Zeit in (zwischen 1992 bis 2003 bei , CD Teneriffa und , Anm. d. Red.) hat ihn sehr positiv beeinflusst. Damals war er sehr, sehr fordernd. Er hat nicht viel geredet, sondern gesagt: "So wird es gemacht und wenn du es nicht so machst, dann spielst du eben nicht. Fertig." Damals war es aber, denke ich, generell anders als heute. Als junger Spieler galt das Grundprinzip: arbeiten, lernen, zuhören und anbieten. Es lag an einem selbst, das Geforderte umzusetzen und nicht ständig zu fragen, was man besser machen muss.