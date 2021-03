Christian Streich über Bundestrainerposten: Stehe als Ablenkung "gerne für Hansi zur Verfügung"

Christian Streich als Bundestrainer? Der Coach des SC Freiburg äußert sich zu den Gerüchten und zum Lob von FCB-Trainer Hansi Flick.

Trainer Christian Streich vom Bundesligisten SC Freiburg sieht sich nicht als ernsthaften Kandidaten für das Amt des Bundestrainers.

"Heute gibt es so viele Nachrichtenportale, da muss auch irgendwas über mich stehen, ich bin ja schließlich Bundesligatrainer", kommentierte der 55-Jährige die Gerüchte. Die Diskussion erübrige sich beim Blick darauf, was andere potenzielle Kandidaten wie ein Hansi Flick oder Ralf Rangnick "schon in ihrer Karriere geleistet haben".

Bundestrainer? Streich nach Lob von Flick geschmeichelt

Dass Flick ihm selbst den Bundestrainerposten zutraut, schmeichelte Streich. Doch, glaubt er, habe der Bayern-Coach mit seinem Lob ein anderes Ziel verfolgt. "So konnte er von sich weggehen. Da stehe ich aber gerne für den Hansi zur Verfügung", sagte der dienstälteste Trainer der Liga mit einem Grinsen.

Flick hatte Streich am Dienstag die Qualität für den Bundestrainerposten bescheinigt. "Ich traue dem Christian alles zu. Er hat enorme Qualität, er hat eine Idee vom Fußball, wie er Fußball spielen will, von daher traue ich ihm alles zu", hatte Flick gesagt.