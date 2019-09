Amputierten-Fußballer Christian Heintz im Interview: "Leverkusens Platzwart hatte Angst um seinen Fünfmeterraum"

Christian Heintz verlor mit 26 Jahren ein Bein. Er erzählt, wie er diesen Schicksalsschlag überwand und heute gut damit leben kann.

INTERVIEW

Christian Heintz verlor 2010 mit 26 Jahren bei einem Autounfall sein rechtes Bein. Das Fußballspielen wollte der Fan des dennoch nicht aufgeben und begann so 2012 mit dem Amputierten-Fußball, einer Abwandlung der Sportart, in der auf dem Kleinfeld mit jeweils sieben Spielern pro Team gekickt wird - auf Krücken.

Mittlerweile ist Heintz Kapitän der deutschen Amputierten-Fußball-Nationalmannschaft und hauptamtlicher Mitarbeiter bei "Anpfiff ins Leben e.V.", einem 2001 von Dietmar Hopp und Anton Nagl gegründeten Verein, der gemeinnützig junge Sportler und Menschen mit Amputation dabei unterstützt, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen. In seiner Funktion dort reist er durch die Republik und ganz Europa, um den Amputierten-Fußball bekannter zu machen und für Inklusion zu werben.

Goal und SPOX haben mit Christian Heintz über den Stand der Inklusion in , seine persönliche Lebensgeschichte und Dirk Nowitzki gesprochen.

Zuletzt sah man Sie bei Champions for Charity, einem Benefiz-Spiel der Dirk-Nowitzki-Stiftung. Wie war es, mit Stars wie Nowitzki, Jens Lehmann und Stefan Kretzschmar zu kicken?

Christian Heintz: Es war eine riesige Erfahrung - allen voran Dirk Nowitzki mal kennenzulernen und ihn als authentischen und bodenständigen Typen zu erleben, auch wenn die Kamera aus ist. Es war ein riesiger Adrenalinschub für mich, bei diesem Spiel mitkicken zu können. Ich hatte mir eigentlich noch vorgenommen, ein Fallrückzieher-Tor zu machen, aber das hat leider nicht hingehauen. (lacht) Aber dafür hatte ich ja die Aktion kurz vor Schluss gegen Hansi Gnad (ehem. deutscher Basketballspieler, Anm. d. Redaktion) - den habe ich vernascht! (lacht) Im Ernst: Es war ein Riesenevent und wenn ich damit wieder die Gelegenheit nutzen konnte, den Amputierten-Fußball und das Thema Inklusion im Sport ein Stück weit voran zu bringen, es in den Köpfen der Menschen zu platzieren und dort die eine oder andere Barriere zu lösen, dann war es ein Erfolg.

Sie waren dort der Einzige auf Krücken - vermissen Sie es manchmal, mit zwei Beinen zu kicken?

Heintz: Ganz am Anfang, das war im Jahr 2012, war ich zum ersten Mal beim Training und habe oft, wenn der Ball auf mein rechtes Bein kam, mit dem Beinstumpf ausgeholt und wollte schießen. Im Kopf war noch verankert, dass das Bein da ist. Zu der Zeit habe ich es schon das ein oder andere Mal wehmütig vermisst, ja. Aber im Laufe der Jahre nicht mehr, auch durch die tollen Erlebnisse in der Folge habe ich das Schicksal angenommen und versuche, jeden Tag das Beste daraus zu machen. Ich werde manchmal gefragt, ob ich mein Bein gerne zurückhaben möchte. Wenn ich wählen könnte zwischen Bein zurück und dem Leben von früher oder Bein ab und wie es jetzt ist - dann würde ich immer wählen, wie es jetzt ist. Kurz gesagt: Ich will mein Bein gar nicht zurück haben, weil es ein cooles Leben ist, das ich führen darf. Bei all meinen Begegnungen und Erlebnissen sind die zwei ‚D's meine ständigen Begleiter: Dankbarkeit und Demut.

Christian Heintz: "Das war meine Eintrittskarte zurück ins Leben"

Wie kam es überhaupt zu dem Unfall?

Heintz: Es war ein selbstverschuldeter Unfall. Ich war alleine im Auto und zu schnell unterwegs. Es war Februar, etwas glatt und ich bin die Kurve zu schnell gefahren und gegen einen Baum geprallt. Alles war gebrochen. Arme, Beine, ein Lungenflügel war außerdem eingefallen. Ich hatte eine Überlebenschance von nur zehn Prozent. Nach einer Woche Koma bin ich aufgewacht und es ging Schritt für Schritt bergauf, nur das rechte Bein war sehr mitgenommen. Es war zwar noch dran, aber Fakt war, dass ich es nur noch als Stelzbein hätte behalten können. Es hätte ohne jegliche Funktion versteift werden müssen, weil es so demoliert war. Es war natürlich eine harte Entscheidung damals, aber ich habe mich für die Amputation entschieden, um mit einer Prothese wieder mehr Lebensqualität zu haben. Diesen Schritt habe ich bis heute nicht bereut, weil ich das Leben, das sich seitdem ergeben hat, angenommen habe und das fühlt sich gut an.

Sie haben die Zeit danach schon angesprochen. Sind Sie damals in ein Loch gefallen?

Heintz: Absolut, komplett! Das habe ich jetzt etwas übersprungen. Für mich war ja klar, egal ob mit steifem oder amputiertem Bein, Fußballspielen, den Sport, den ich seit dem vierten Lebensjahr ausgeübt habe, werde ich nicht mehr machen können. Es war eine beschissene Phase, in der ich auch depressiv geworden bin. Aber: Schon zwei Tage nach der Amputation kam meine Mutter freudestrahlend ins Krankenzimmer und hatte einen Flyer vom Amputierten-Fußball dabei. Der lag in der Klinik im Aufenthaltsraum. Ich habe ihn mir mit nach Hause genommen, er war meine Eintrittskarte zurück ins Leben. Der Flyer hat mir gezeigt, dass ich meiner Leidenschaft, dem Fußballspielen, irgendwann wieder nachgehen kann. Mit dieser Aussicht, wieder kicken zu können, bin ich auch nach und nach wieder aus dem Loch herausgekommen.

Gab es also nie den Moment, an dem Sie an Ihrem Schicksal verzweifelt sind?

Heintz: Ich bin wirklich überrascht über mich selbst, aber so einen Moment hatte ich ehrlich nie. Ich war früher immer ein positiver Mensch und habe diese positive Einstellung nach der Amputation auch relativ schnell wieder zurückgewonnen.

Fußball war da sicherlich eine Hilfe und auch die Chance, sich wieder beweisen zu können.

Heintz: Es war wichtig für mich, sagen zu können: "Hier, schaut Leute, ich bin kein Krüppel, ich kann immer noch kicken." Sich da Selbstbestätigung und auch Bestätigung von außen zu holen, war schon wichtig und hat natürlich auch gutgetan.

Haben Sie denn nochmal versucht, in Ihrer alten Mannschaft mitzuspielen?

Heintz: Als ich mit Amputierten-Fußball angefangen habe, war ich anfangs regelmäßig beim Training und direkt voll integriert. Klar, die anderen waren schneller, aber niemand war mitleidig. Sie sind genauso an mir vorbeigelaufen und haben mich ausgespielt - und das war auch wichtig, denn ich wollte da keine Sonderbehandlung. Ich gehe heute noch einmal die Woche zu einer Seniorenmannschaft aus Zweibeinern in der Nähe und trainiere auf Krücken mit, um mich fitzuhalten und reguläres Training zu haben. Das machen wir momentan auch mit zwei, drei anderen Spielern vom Amputierten-Fußball, die in ihren Heimatvereinen mittrainieren. Ich sehe es auch als meine Aufgabe, Kontakt zu Trainern aufzunehmen, denn oftmals sind da Barrieren in den Köpfen, die ich dann lösen kann. Der Vorteil bei uns ist, dass wir keine speziellen Übungen brauchen.

Wäre es denn erlaubt, am regulären Ligabetrieb teilzunehmen?

Heintz: Nein. Die Fußballverbände sagen, dass die Verletzungsgefahr für den Gegner durch die Krücken zu hoch wäre. Im Jugendbereich haben wir zwei Spieler, die mit Prothese in ihrer D-Jugend spielen - mit Sondergenehmigung. Im Kindesalter ist das also möglich, im Seniorenbereich wird klar getrennt.

Das Ziel ist also eine eigene Amputieren-Liga.

Heintz: Genau. Wir wollen eine reine Amputierten-Liga kreieren, um wirklich auch in einen Wettbewerb nur unter uns zu kommen. Wir haben uns die Vorbilder , Irland und genommen und nach deren Vorbild wollen wir die Sportart auch hier voranbringen. Denn man muss ganz klar sagen, dass der Amputierten-Fußball in Deutschland immer noch in den Kinderschuhen steckt. Wir leisten da Pionierarbeit.

Christian Heintz: "Im Vergleich zu anderen Ländern hinken wir hinterher"

Braucht es auch mehr Unterstützung aus der Politik?

Heintz: Das wäre absolut wünschenswert. Ich muss ganz offen sagen, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern, was die Förderung vom Behindertensport angeht, absolut hinterherhinken. Klar, es wurde in den vergangenen Jahren auch die Förderung im Behindertensport gesteigert, aber immer nur in der Spitze. Das heißt, wenn ich bei den Paralympics Gold, Silber, Bronze gewinne oder vielleicht auch noch in den Top 6 lande, bekomme ich eine gute Förderung. Aber der Weg dorthin, der wird nur bedingt oder teils auch gar nicht gefördert. Da haben wir in Deutschland großen Nachholbedarf, auch durch die Politik.

Nochmal zurück zur eigenen Liga: Mit aktuell 22 Aktiven ist man davon noch ein gutes Stückchen entfernt.

Heintz: Ja, das ist die aktuelle Zahl - immer plus minus zwei. Das war auch ein Grund, aus dem wir uns überlegt haben, das hauptberuflich weiterzuentwickeln. Wir haben das Ziel, deutschlandweit weitere Stützpunkte aufzubauen und heimatnahen Amputierten-Fußball anzubieten.

Aktuell sind die Regeln dafür, wer mitmachen darf und wer nicht, noch relativ strikt. Im Feld dürfen nur Spieler spielen, die ein Bein verloren haben und im Tor nur Spieler, die einen Arm verloren haben. Gibt es Überlegungen, das weiter zu öffnen?

Heintz: Die gibt es, zum Teil wird es auch schon umgesetzt. Wir haben zum Beispiel einen Torhüter, der keine Amputation hat, aber aufgrund eines Schlaganfalls in der Kindheit einseitig gelähmt ist. Das heißt, er kann seinen linken Arm und sein linkes Bein nicht mehr richtig bewegen und koordinieren. Aber er hat uns mal in einer Dokumentation gesehen und hat anschließend seine Eltern angefleht, dass er bei uns mitspielen darf - tatsächlich auch mit den Worten, dass er sich notfalls einen Arm amputieren lassen möchte. Ihn haben wir natürlich gerne auch mit allen vier Gliedmaßen aufgenommen. Und wenn jemand unbedingt mit seiner Beinprothese mitspielen möchte, also ohne Krücken, weil er damit flink ist, kann er das gerne machen - allerdings nur national. International, bei Länderspielen etwa, gelten noch die beschränkten Regelungen.

Christian Heintz: "Leverkusens Platzwart hatte Angst um seinen Fünfmeterraum"

Apropos Beschränkungen - gab es Momente, in denen Sie sich ausgegrenzt gefühlt haben?

Heintz: Zuletzt beim Champions for Charity Event gab es einen Moment, der mir gezeigt hat, dass wir in Deutschland noch Barrieren in den Köpfen haben, das war kurz nach dem Aufwärmen. Wir waren schon in der Kabine zum Umziehen, als der Organisator der Dirk-Nowitzki-Stiftung zu mir kommt und sagt: "Christian, komm mal mit raus, der Platzwart von will dich nicht spielen lassen - wegen deiner Krücken". Wir sind also raus und der Platzwart, der das Aufwärmen von der Tribüne gesehen hatte, hatte riesige Ängste, dass ich mit den Krücken Löcher in den Platz mache und am ersten Spieltag Bayer Leverkusen gegen Paderborn wegen eines Lochs im Fünfmeterraum ein Gegentor bekommt und 0:1 verliert. Ich musste ihm dann zehn Minuten lang versichern, dass da nichts kaputtgeht und erst dann hat er mir grünes Licht gegeben, dass ich mitkicken darf.

Wie steht es mit der gegenteiligen Erfahrung? Was ist der schönste Moment seit Ihrem Unfall, an den Sie sich erinnern können?

Heintz: Ich könnte jetzt die Paralympics in Rio oder andere sportliche Highlights nennen, aber eigentlich ist es die Erfahrung, wenn mir auf offener Straße Kinder begegnen und mich ganz unbefangen ansprechen oder fragen. Die Kinder werden oft im ersten Moment noch von ihren Eltern weggezogen, weil sich das ja nicht gehört. (lacht) Ich bin dann aber immer auflockernd und komme gerne ins Gespräch mit den Kids, die das Roboterbein bewundern. Wie unbefangen Kinder reagieren, ist das Schönste.

Meinen Sie, diese Lockerheit und Unbefangenheit fehlen ein Stück weit in der Gesellschaft?

Heintz: Absolut. Dazu ein kleiner Vergleich: Nach den Paralympics bin ich noch drei Wochen durch gereist. Die Lockerheit und Unbefangenheit der Menschen dort war Wahnsinn - vor allem im Vergleich mit uns oftmals spießigen und sturen Deutschen. In den vergangenen Jahren hat sich sicher schon etwas getan, aber es gibt immer noch Nachholbedarf. Ich sage dann immer: "Komm, lass uns offen darüber reden, stelle ruhig die Fragen, die du hast, gar kein Thema'. Ich versuche, durch meine Lockerheit dann trotzdem ins Gespräch zu kommen.