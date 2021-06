Nach Herzstillstand bei der EM: Christian Eriksen bekommt Defibrillator

Ein sogenannter ICD soll künftig dafür sorgen, dass Christian Eriksen nicht noch einmal einen plötzlichen Herzstillstand erleidet.

Der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen wird nach seinem dramatischen Kollaps einen Defibrillator eingesetzt bekommen. "Nach verschiedenen Untersuchungen des Herzens von Christian wurde entschieden, dass ihm ein Defibrillator implantiert wird", teilte der dänische Verband (DBU) mit.

Ein derartiges Gerät werde "nach einem Herzinfarkt aufgrund von Rhythmusstörungen benötigt."

Christian Eriksen kollabierte im Spiel gegen Finnland

Die Einsetzung eines sogenannten ICD sei von nationalen und internationalen Experten übereinstimmend als Behandlungsmethode vorgeschlagen worden. Eriksen sei damit einverstanden, hieß es in der Erklärung des dänischen Verbandes weiter.

Das scheibenförmige Gerät mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern wird in meinem kleinen Eingriff unterhalb des Schlüsselbeins oder des großen Brustmuskels eingenäht. Zwei Elektroden, die bis in das Herz vorgeschoben werden, überwachen so die Herztätigkeit und senden bei Rhythmusstörungen Stromimpulse oder Stromstöße.

Der 29-Jährige war am Samstag in der Partie gegen Finnland in der 43. Spielminute kollabiert, Notärzte und Sanitäter retteten mit Wiederbelebungsmaßnahmen sein Leben.

Die lebensrettenden Maßnahmen wurden dabei von einem deutschen Arzt koordiniert: Jens Kleinefeld aus Köln übernahm bei der Rettung die Verantwortung. Die Ärzte hätten Eriksen nur zwei bis drei Minuten nach dem Kollaps mit dem Defibrillator "geschockt", sagte der 57-Jährige der Bild. Das habe sogleich geholfen.

Christian Eriksen nach dem Kollaps: "Bin doch grad mal 29 Jahre alt"

"Nach zwei Minuten sah ich auf dem EKG-Monitor: Der Schock war erfolgreich. Dann dauerte es noch 20 oder 30 Sekunden, bis das Bewusstsein von Eriksen zurückkehrte. Er machte die Augen auf und sprach mit mir", berichtete Kleinefeld. Eriksen habe gleich gesagt: "Ja, ich bin da. Und dann sagte er noch: Oh Sch…, ich bin doch grad mal 29 Jahre alt. Ich sagte ihm, dass jetzt alles gut ist und keine Gefahr mehr besteht."

Eriksen habe direkt alles verstanden und seinen Arm auf die Brust legen können. Wichtig sei vor allem der schnelle Einsatz des Defibrillators gewesen. Bei einem Schock innerhalb der ersten zwei Minuten sei die Überlebenschance bei fast 90 Prozent. Mit jeder Minute mehr sinke die Wahrscheinlichkeit um zehn Prozent. "Da ist Eile geboten", erklärte Kleinefeld.