Chris Smalling über blutige Nase von Lionel Messi: "Er weiß, dass es ein Unfall war"

Chris Smallings zumindest unglückliches Einsteigen gegen Lionel Messi sorgte für Diskussionen. Der United-Verteidiger aber beschwichtigt.

Innenverteidiger Chris Smalling von hat verraten, dass sein Zusammenstoß mit Lionel Messi beim Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den (0:1) keine Spannungen zwischen den beiden Spielern ausgelöst hat.

"Wir haben nach dem Spiel darüber gesprochen und haben uns die Hand gegeben. Er weiß, dass es ein Unfall war", sagte Smalling im Gespräch mit Radio BBC .

United-Verteidiger Smalling räumte Messi am Mittelkreis ab

Der englische Abwehrspieler der Red Devils hatte den Superstar der Katalanen am Mittwochabend in der gegnerischen Hälfte bei einem Kopfballduell umgerannt und erwischte La Pulga unglücklich mit der Hand in dessen Gesicht. Messi blutete und musste kurz behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

Fair ging es laut Smalling auch nach den intensiven Zweikämpfen mit Messis Mannschaftskamerad Luis Suarez zu: "Wir hatten viele Duelle, aber auch wir haben uns nach dem Spiel die Hand gegeben und uns viel Glück gewünscht."

Smalling findet Respekt zwischen Gegenspielern wichtig

Generell freut sich der 29-Jährige immer über die Herausforderung auf dem Feld, die dann nach dem Schlusspfiff wieder ein Ende findet. "Es ist schön, wenn man auf dem Platz eine Challenge vor sich hat und trotzdem der Respekt für den Gegner vorhanden ist. Im Endeffekt versucht jeder sein Bestes zu geben und das Spiel zu genießen", so Smalling abschließend. Sein Trainer Ole Gunnar Solskjaer schwärmte anschließend von Lionel Messi und Luis Suarez.

Im Hinspiel machten Smalling und seine United-Kollegen vor allem defensiv einen guten Job gegen ein harmloses Barcelona, das jedoch durch das von Messi und Suarez eingeleitete Eigentor von Luke Shaw (12.) die bessere Ausgangslage für das Rückspiel am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER ) hat.