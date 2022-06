FC Bayern würde Chris Richards wohl für passenden Preis abgeben

Chris Richards war zuletzt eineinhalb Jahre lang an Hoffenheim verliehen, kehrt vorerst zum FC Bayern zurück. Er könnte aber wohl verkauft werden.

Der FC Bayern hat bezüglich der Zukunft von Chris Richards offenbar einen Preis im Blick, für den man den Innenverteidiger verkaufen würde. Das berichtet Sport 1.

Demnach dürfte Richards, dessen Vertrag in München noch bis 2025 datiert ist, wohl gehen, sollte ein Klub 15 Millionen Euro an Ablöse bieten. Zu den potenziellen Interessenten soll auch die TSG Hoffenheim gehören.

FC Bayern: Chris Richards für Hoffenheim wohl zu teuer

An die Kraichgauer war Richards in den vergangenen eineinhalb Jahren verliehen worden. Der 22-jährige US-Amerikaner absolvierte in dieser Zeit insgesamt 34 Pflichtspiele für die TSG und konnte wertvolle Erfahrung in der Bundesliga sammeln.

Ob Hoffenheim den geforderten Preis der Bayern stemmen kann, ist aber fraglich. Für Crystal Palace und den FC Southampton hingegen, die in englischen Medien mit Richards in Verbindung gebracht werden, wäre diese Summe wohl kein Problem.

Richards war 2018 vom FC Dallas zunächst in den Nachwuchs des FC Bayern gewechselt und empfahl sich über die U23 dann für den Profi-Kader. Vor seiner Leihe nach Hoffenheim hatte er zehn Einsätze für die erste Mannschaft des Rekordmeisters absolviert.