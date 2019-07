Bericht: Chievo-Juwel Emanuel Vignato lehnt Vertragsverlängerung ab - Wechsel zum FC Bayern?

Emanuel Vignato wurde bereits häufiger als Kandidat des FC Bayern München genannt. Nun soll das Talent eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen haben.

Emanuel Vignato von hat offenbar ein Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung ausgeschlagen. Dies berichten Padova Sport und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend.

Demnach strebe das 18-jährige Juwel einen Transfer zum deutschen Rekordmeister an. Dahingehende Gerüchte gab es bereits im Juni.

Gleichzeitig sollen die Abschiedsgedanken von Vignato auch vom Verkaufswunsch seines Beraters Tullio Tinti angetrieben werden, der Geld in seine eigene Kasse und die des Klubs spülen will.

Emanuel Vignato ein Kandidat beim FC Bayern?

Durch die ausbleibende Vertragsverlängerung würde die Ablösesumme für Vignato geringer ausfallen als ursprünglich angedacht.

Beim FC Bayern würde er womöglich zunächst in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Der Vertrag von Vignato bei Chievo läuft noch bis 2020.

In der vergangenen Saison brachte es der 18-Jährige auf zehn Serie-A-Spiele, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage glückten. Dennoch stieg er mit Chievo am Saisonende in die Serie B ab.