Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga übertragen

Der Chemnitzer FC empfängt am fünften Spieltag den 1. FC Magdeburg. Goal erklärt, wo Du das Spiel heute live im TV und Stream sehen kannst.

Der Chemnitzer FC trifft am fünften Spieltag der auf den 1. FC Magdeburg. Das Duell findet am Freitag, 16. August im Stadion an der Gellertstraße in Chemnitz statt. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Der Chemnitzer FC steht zurzeit mit nur einem Punkt auf Rang 19 der 3. Liga. Die letzten drei Spiele hat der Verein alle verloren, nur im ersten Saisonspiel gegen Waldhof Mannheim gab es ein Unentschieden. Zudem kommt die Äffere um Ex-Spieler Daniel Frahn, der wegen siner Nähe zu rechtsradikalen Fans entlassen wurde. Fans hatten vor dem Pokalspiel gegen den HSV (5:6 n.E.) mit Frahn sympathisiert.

Der 1. FC Magdeburg startete mit einer Niederlage in die Saison, konnte sich seither aber steigern und sich mit dem Sieg in Meppen (3:1) am letzten Spieltag aus dem Tabellenkeller hinauskatapultieren. Im Pokal folgte eine knappe 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen den .

Kann sich der Chemnitzer FC den ersten Sieg dieser Saison sichern? Schießt sich der 1. FC Magdeburg in die obere Tabellenhälfte? Goal verrät. wo Du die Partie live im TV und LIVE-STREAM siehst.

Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: Das Spiel der 3. Liga im Detail

Duell Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg Datum Fr., 16. August 2019 | 19 Uhr Ort Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz Zuschauer 25.000 Plätze

Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im TV sehen, geht das?

Die Drittliga-Partie Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg im Free-TV sehen? Das funktioniert leider nicht, da sich die Telekom die Rechte an der Übertragung dieser Spiele für seinen Service 'Magenta' gesichert hat.

Chemnitzer vs. Magdeburg im Pay-TV sehen

Im Angebot MagentaTV der Telekom kann die 3. Liga in dieser Saison live verfolgt werden, so auch das Spiel Chemnitz vs. Magdeburg. Dieser Dienst ist allerdings kostenpflichtig, ein Abonennement kostet 9,95 Euro monatlich bei Abschluss eines Jahresabos. Mehr zum Angebot gibt es hier.

Die Übertragung des Spiels beginnt um 18.45 Uhr, also bereits 15 Minuten vor Anpfiff. Kommentieren wird die Partie Markus Herwig, Moderatorin ist Anett Sattler und auch Martin Lanig wird seine Expertise einbringen.

Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: So siehst Du die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Alternativ zum TV wird das Spiel auch im LIVE-STREAM gezeigt, im Angebot MagentaSport, das ebenfalls zur Telekom gehört.

Dieser Dienst ist ebenfalls kostenpflichtig, er kostet 9,95 Euro monatlich bei Abschluss eines Jahresabos. Direkt zum Spiel im LIVE-STREAM geht es hier. Mehr zum Angebot von MagentaSport findest du hier.

Identisch zur TV-Übertragung wird auch der Stream-Feed mit Kommentar von Markus Herwig, der Moderation von Anett Sattler und der Expertise von Martin Lanig ausgestattet.

Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: Der LIVE-TICKER zum heutigen Drittliga-Spiel

Du willst keine Szene des Spiels Chemnitz gegen Magdeburg verpassen, kannst die Begegnung aber nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann bietet dir der LIVE-TICKER von Goal eine gute Alternative.

Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und hält dich bei jeder spannenden Szene auf dem Laufenden - verpasse kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene!

Chemnitzer FC vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff (also um 18 Uhr) veröffentlicht. Dann findest Du sie natürlich genau hier.