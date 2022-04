Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Regionalliga

Der 31. Spieltag in der Regionalliga Nordost steht an und der Spitzenreiter BFC Dynamo ist zu Gast beim Chemnitzer FC. Angepfiffen wird das Topspiel um 14.05 Uhr im Stadion Chemnitz.

14 Punkte trennen die beiden Mannschaften vor diesem Spieltag in der Tabelle. Die von Christian Benbennek trainierten Berliner befinden sich also auf bestem Weg Richtung Aufstieg in die 3. Liga. Doch auch der Chemnitzer FC spielt eine bestechende Rückrunde und malt sich Außenseiterchancen in dieser Begegnung aus.

Die heutige Partie markiert auch das Aufeinandertreffen der beiden besten Rückrundenmannschaften der Regionalliga Nordost. Welches Team geht heute als Sieger aus der Partie hervor? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo heute live: Die Daten zur Begegnung

Match Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo Wettbewerb Regionalliga Nordost, 31. Spieltag Datum Samstag, 02. April 2022 Uhrzeit 14.05 Uhr Austragungsort Chemnitz, Stadion Chemnitz

Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Begegnung heute verspricht Fans der Regionalliga so einiges: Wie bereits angeteasert spielen beide Teams eine bärenstarke Rückrunde und möchten diese Serie natürlich heute weiter ausbauen.

Anhänger:innen beider Teams möchten sich dieses Highlight heute natürlich nicht entgehen lassen. Doch gibt es eine Möglichkeit, das Spiel live im Free-TV zu sehen? Ja, die gibt es! Die dritten Sender der ARD zeigen ausgewählte Spiele der Regionalligen live im TV und zu diesen zählt auch die heutige Begegnung!

Wollt Ihr live vor dem TV-Gerät dabei sein, könnt Ihr dies ab 14.00 Uhr beim Sender MDR tun.

Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo heute live im STREAM: So seht Ihr das Topspiel kostenlos im Internet

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen könnt Ihr das heutige Match auch im LIVE-STREAM verfolgen. Der Sender MDR stellt Euch diesen kostenlos im Internet zur Verfügung. Der STREAM bietet Euch maximale Flexibilität, denn hierdurch könnt Ihr das Spiel auch von unterwegs auf dem Handy, Desktop oder Tablet verfolgen. Vorausgesetzt ist natürlich wie immer eine stabile Internetverbindung.

Den Link zum STREAM gibt es hier.

Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo heute live im TV und STREAM: Die MDR-Übertragung im Überblick

Begegnung: Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo

Chemnitzer FC vs. BFC Dynamo Sender: MDR (TV und LIVE-STREAM)

MDR (TV und LIVE-STREAM) Beginn der Übertragung: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Kommentar: Stephan Weidling

Stephan Weidling Experte: Benjamin Kirsten

Regionalliga Nordost heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen des Chemnitzer FC und BFC Dynamo

Aufstellung Chemnitz: Dogan - Walther, Pelivan, Kurt, Campulka, Freiberger, Aigner, Brügmann, Zickert, Pagliuca, Müller

Aufstellung BFC Dynamo: Stajila - Brandt, Schulz, Beck, Reher, Breitfeld, Siebeck, Blum, Bolyki, Hertner, Wiegel

